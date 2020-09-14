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В Конго новая массовая вспышка Эболы

Автор: РБК-Украина

В Демократической Республике Конго началась одиннадцатая массовая вспышка болезни, вызыванная вирусом Эбола. Общее же количество заболевших превысило сотню человек.

Ою этом в Twitter сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки.

По данным последнего отчета Организации о ситуации в Мбандаку, по состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев заболевания, среди них 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Кроме этого, известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.

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Напомним, в июне Министерство здравоохранения ДР Конго подтвердило новую вспышку Эболы в западной провинции Экватори.

В апреле в ВОЗ заявили, что ожидают вспышку новых заболеваний Эболы в ДР Конго.

В июле 2019 года ВОЗ объявила глобальную тревогу после новой вспышки лихорадки Эбола в ДРК.

Отметим, что вирус Эбола вызывает острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме. Характеризуется часто тяжелым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжелого геморрагического синдрома.

Лихорадка Эбола входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах.

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