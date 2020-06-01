В ДР Конго подтвердили новую вспышку Эболы

Фото: медики в костюмах во время эпидемии Эболы (twitter.com/IFRCAfrica)

Новая вспышка произошла за тысячу километров от прежней зоны заражения

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердило новую вспышку Эболы в западной провинции Экватори. От болезни уже скончались как минимум четыре человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Этени Лонгондо, передает AFP.

Новая вспышка заболеваний произошла на расстоянии в более тысячи км от места, где ранее были выявлены случаи Эболы.

"Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандаке... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования", - сказал Лонгондо.

Отметим, Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Вспышки ранее были зафиксированы в Центральной и Западной Африке. При этом летальность болезни составляет в среднем 50%.

В ДР Конго нынешняя вспышка Эболы началась еще в середине 2018 года. При этом новые вспышки в стране начали появляться с начала апреля, когда в Конго уже собирались объявить о полной победе над Эболой после 52 дней без заболеваний.

В апреле во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ожидают вспышку новых заболеваний Эболы в ДР Конго.

Напомним, в июле 2019 года ВОЗ объявила глобальную тревогу после новой вспышки лихорадки Эбола в ДРК.

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Автор: Игорь Литвиненко