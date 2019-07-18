ВОЗ объявляет глобальную тревогу из-за вспышки Эболы в ДР Конго

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Последняя вспышка вируса привела к гибели более 1600 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новой вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, объявив международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Организация сделала заявление после заседания ее комитета по чрезвычайным ситуациям в швейцарском городе Женева. Отмечается, что эпидемия впервые распространилась на крупный городской центр.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус отметил в своем заявлении, что "настало время для мира обратить внимание на эту эпидемию", и призвал удвоить усилия по ее борьбе.

По оценкам ВОЗ, "сотни миллионов долларов понадобятся для прекращения эпидемии".

Кроме того, новый случай вируса был зарегистрирован в соседней Уганде, что вызвало опасения, что вирус может распространяться за пределы ДРК.

Агентство ООН также заявило, что ни одна страна не должна закрывать свои границы или устанавливать какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за Эболы.

Эбола очень заразна и распространяется через жидкости организма. Нынешняя вспышка привела к гибели 1 676 человек - более двух третей от числа тех, кто заразился ею - с тех пор, как лихорадка возникла в восточной части ДРК в августе 2018 года. Три смерти были зарегистрированы в прошлом месяце в Уганде.

Напомним, в Минздраве ДР Конго заявили, что по состоянию на 14 апреля 2019 от начала новой эпидемии Эболы погибли уже более 800 человек. При этом указано, что 371 человека удалось вылечить.