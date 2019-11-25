ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Протестующие в Конго штурмуют базу ООН, есть погибшие

Новости » В мире     25.11.2019 - 22:27
Протестующие в Конго штурмуют базу ООН, есть погибшие
Иллюстративное фото (Getty images)

Демонстранты требуют вывода миротворческой миссии ООН

В понедельник, 25 ноября, протестующие в Бени, городе на востоке Демократической Республики Конго, ворвались в миротворческие здания ООН и подожгли ратушу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что граждане протестовали против неспособности миссии ООН защитить их после того, как восемь человек были убиты и девять человек похищены повстанцами из группировки Союзных демократических сил (ADF).

"Несколько сотен протестующих ворвались в состав миротворческой миссии ООН в ДР Конго с сообщениями о грабежах и поджогах автомобилей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция применила оружие, в результате чего двое протестующих были убиты выстрелами.

"Нас убивают, в то время как миротворческая миссия находится здесь, чтобы защитить нас. Отпустите их домой. Нам не нужны туристы в нашей стране", - заявил протестующий Касерека Фунди агентству AP.

Отмечается, что за последние дни боевики неоднократно нападали на жителей Бени. Группировка ADF сформировалась в Уганде в 1995 году, и за последние пять лет причиной смерти стали более 1500 человек в ДР Конго.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конго разбился самолет с почти 20 пассажирами. Авария самолета, который должен был выполнить рейс в город Бени, произошла при взлете.

Британия отказалась передавать Маврикию архипелаг Чагос В ООН осудили действия властей Ирана, в результате которых погибли демонстранты
Новости Украины ООН
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь