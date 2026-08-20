"Конфлікту не було": Жумаділов спростував чутки про протистояння з Федоровим

За його словами, після призначення Федорова відбулася лише одна відверта розмова на цю тему, яка завершилася без жодних претензій з боку міністра.

Що сказав Жумаділов

На запитання про чутки щодо можливості непублічного конфлікту з командою ексміністра оборони Михайла Федорова, причиною якого нібито були тендери, Жумаділов відповів, що тендери не були причиною конфлікту, і самого конфлікту не існувало.

За його словами, на зустрічі з Федоровим, яка відбулася одразу після призначення того міністром, він прямо сказав, що ні ринок, ні правоохоронці ніколи не могли закинути йому хабарництво.

Жумаділов додав, що питань до нього щодо професійності теж не має бути, але визнав, що новому міністру може бути некомфортно працювати з людиною не зі своєї команди. Він запропонував Федорову відверто сказати, якщо той захоче його заміни і пообіцяв піти, попередньо передавши справи.

Перевірки правоохоронців і реакція міністра

Жумаділов розповів, що у відповідь міністр і члени його команди підтвердили: на нього справді отримували матеріали від правоохоронних органів, а в 2025 році один із органів навіть вів прослуховування одночасно у п'яти точках.

За словами Жумаділова, жодних претензій до нього це не виявило. Він додав, що Федоров тоді запевнив: питань до нього немає, а якщо виникне незадоволення – міністр повідомить про це прямо, а не діятиме приховано.

Після тієї розмови, за словами Жумаділова, подальших контактів із Федоровим на цю тему не було, як і запитів від його команди щодо звільнення.