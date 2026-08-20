"Конфликта не было": Жумадилов опроверг слухи о противостоянии с Федоровым

Длительного конфликта у АОЗ ДОТ с командой экс-министра обороны Михаила Федорова из-за тендеров не было.
Об этом заявил глава АОЗ ДОТ Арсен Жумадилов во время пресс-конференции, сообщает журналист РБК-Украина.
По его словам, после назначения Федорова состоялся лишь один откровенный разговор на эту тему, который завершился без претензий со стороны министра.
На вопрос о слухах о возможности непубличного конфликта с командой эксминистра обороны Михаила Федорова, причиной которого якобы были тендеры, Жумадилов ответил, что тендеры не были причиной конфликта, и самого конфликта не существовало.
По его словам, на состоявшейся сразу после назначения того министром встрече с Федоровым он прямо сказал, что ни рынок, ни правоохранители никогда не могли забросить ему взяточничество.
Жумадилов добавил, что вопросов к нему о профессиональности тоже не должно быть, но признал, что новому министру может быть некомфортно работать с человеком не из своей команды. Он предложил Федорову прямо сказать, если тот захочет его замены и пообещал уйти, предварительно передав дела.
Жумадилов рассказал, что в ответ министр и члены его команды подтвердили: на него действительно получали материалы от правоохранительных органов, а в 2025 году один из органов даже вел прослушивание одновременно в пяти точках.
По словам Жумадилова, никаких претензий к нему это не обнаружило. Он добавил, что Федоров тогда заверил: вопросов к нему нет, а если возникнет недовольство – министр сообщит об этом прямо, а не будет скрыто.
После того разговора, по словам Жумадилова, дальнейших контактов с Федоровым на эту тему не было, как и запросов от его команды по увольнению.
Ранее Жумадилов заявил, что Агентство оборонных закупок не успело запустить модель квотирования экспорта оружия и введение реимбурсации вещевого обеспечения для военных.
Также РБК-Украина сообщало, что генеральный директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подал заявление на увольнение.