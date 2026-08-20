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"Конфликта не было": Жумадилов опроверг слухи о противостоянии с Федоровым

14:14 20.08.2026 Чт
2 мин
Действительно ли экс-руководитель АОЗ ДОТ враждовал с командой бывшего министра обороны
aimg Константин Широкун
Фото: Арсен Жумадилов (armyinform.com.ua)

Длительного конфликта у АОЗ ДОТ с командой экс-министра обороны Михаила Федорова из-за тендеров не было.

Об этом заявил глава АОЗ ДОТ Арсен Жумадилов во время пресс-конференции, сообщает журналист РБК-Украина.

По его словам, после назначения Федорова состоялся лишь один откровенный разговор на эту тему, который завершился без претензий со стороны министра.

Что сказал Жумадилов

На вопрос о слухах о возможности непубличного конфликта с командой эксминистра обороны Михаила Федорова, причиной которого якобы были тендеры, Жумадилов ответил, что тендеры не были причиной конфликта, и самого конфликта не существовало.

По его словам, на состоявшейся сразу после назначения того министром встрече с Федоровым он прямо сказал, что ни рынок, ни правоохранители никогда не могли забросить ему взяточничество.

Жумадилов добавил, что вопросов к нему о профессиональности тоже не должно быть, но признал, что новому министру может быть некомфортно работать с человеком не из своей команды. Он предложил Федорову прямо сказать, если тот захочет его замены и пообещал уйти, предварительно передав дела.

Проверки правоохранителей и реакция министра

Жумадилов рассказал, что в ответ министр и члены его команды подтвердили: на него действительно получали материалы от правоохранительных органов, а в 2025 году один из органов даже вел прослушивание одновременно в пяти точках.

По словам Жумадилова, никаких претензий к нему это не обнаружило. Он добавил, что Федоров тогда заверил: вопросов к нему нет, а если возникнет недовольство – министр сообщит об этом прямо, а не будет скрыто.

После того разговора, по словам Жумадилова, дальнейших контактов с Федоровым на эту тему не было, как и запросов от его команды по увольнению.

Ранее Жумадилов заявил, что Агентство оборонных закупок не успело запустить модель квотирования экспорта оружия и введение реимбурсации вещевого обеспечения для военных.

Также РБК-Украина сообщало, что генеральный директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подал заявление на увольнение.

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