Чтобы не было конфликтов. В Берлине запретили использование символики на мероприятиях 8-9 мая

В Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.
По словам начальника полиции Барбары Словик, концепция миссии правоохранителей направлена на достижение двух целей: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против "любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях".
"Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине", - отмечается в сообщении.
Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:
Также в берлинской полиции рассказали о ряде исключений.
"Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии", - говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу и федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая.
Напомним, что в Германии расследуют около полутора сотни дел, связанных с поддержкой российского вторжения в Украину.
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