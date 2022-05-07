Чтобы не было конфликтов. В Берлине запретили использование символики на мероприятиях 8-9 мая

По словам начальника полиции Барбары Словик, концепция миссии правоохранителей направлена ​​на достижение двух целей: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и ​​мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против "любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях".

"Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине", - отмечается в сообщении.

Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:

российские или украинские флаги,

флаги СССР,

георгиевские ленты,

военная униформа или части формы также в видоизмененных формах,

флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий,

флаги "Л/ДНР";

буквы V, Z.

Также нельзя исполнять марши или петь военные песни, скандирования, которые, "могут оправдывать или прославлять войну в Украине".

Также в берлинской полиции рассказали о ряде исключений.

"Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии", - говорится в заявлении правоохранителей.