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Щоб не було конфліктів. У Берліні заборонили використання символіки на заходах 8-9 травня

Фото: поліція Німеччини (facebook. com-BundespolizeiKarriere)
Автор: Володимир Костирін

У Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Берліна.

За словами начальника поліції Барбари Словік, концепція місії правоохоронців спрямована на досягнення двох цілей: захист гідного поминання на 15 пам'ятних місцях і меморіалах в Берліні із запобіганням будь-яких конфліктів в цих місцях, а також заходи проти "будь-якої форми підтримки, схвалення, виправдовування або навіть прославлення агресивної війни Росії проти України, особливо на зборах".

"Не можна допустити, щоб війна переросла за межі демократичного дискурсу в конфлікти або суперечки в Берліні", - наголошується в повідомленні.

Правила на меморіалах включають, в тому числі заборону на демонстрацію такої символіки:

  • російські або українські прапори,
  • прапори СРСР,
  • георгіївські стрічки,
  • військова уніформа або частини форми також у видозмінених формах,
  • прапори із зображеннями території України без окупованих РФ територій,
  • прапори "Л/ДНР";
  • букви V, Z.
  • Також не можна виконувати марші або співати військові пісні, скандування, які, "можуть виправдовувати або прославляти війну в Україні".

Також у Берлінській поліції розповіли про низку винятків.

"Ветерани Другої світової війни, дипломати, представники та делегації держав звільняються від цих правил, щоб вшанувати пам'ять держав, які безпосередньо брали участь у звільненні Німеччини", - йдеться в заяві правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру приїхати до Києва 9 травня.

Нагадаємо, що в Німеччині розслідують близько півтори сотні справ, пов'язаних з підтримкою російського вторгнення в Україну.

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