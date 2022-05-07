Щоб не було конфліктів. У Берліні заборонили використання символіки на заходах 8-9 травня

У Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Берліна.
За словами начальника поліції Барбари Словік, концепція місії правоохоронців спрямована на досягнення двох цілей: захист гідного поминання на 15 пам'ятних місцях і меморіалах в Берліні із запобіганням будь-яких конфліктів в цих місцях, а також заходи проти "будь-якої форми підтримки, схвалення, виправдовування або навіть прославлення агресивної війни Росії проти України, особливо на зборах".
"Не можна допустити, щоб війна переросла за межі демократичного дискурсу в конфлікти або суперечки в Берліні", - наголошується в повідомленні.
Правила на меморіалах включають, в тому числі заборону на демонстрацію такої символіки:
Також у Берлінській поліції розповіли про низку винятків.
"Ветерани Другої світової війни, дипломати, представники та делегації держав звільняються від цих правил, щоб вшанувати пам'ять держав, які безпосередньо брали участь у звільненні Німеччини", - йдеться в заяві правоохоронців.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру приїхати до Києва 9 травня.
Нагадаємо, що в Німеччині розслідують близько півтори сотні справ, пов'язаних з підтримкою російського вторгнення в Україну.
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