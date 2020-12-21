Конфликта между Зеленским и Коломойским нет, но и общения тоже нет, - источники

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским олигархом Игорем Коломойским нет. Однако, и общения между ними тоже нет.

Об этом сказал изданию один из хорошо знающих олигарха нардепов, говорится в материале РБК-Украина "Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским".

Контакты при необходимости ведут некоторые сотрудники Банковой через посредников. Сейчас общения между президентом и бизнесменом нет.

"Насколько я знаю, никто даже трубку не берет", - рассказал еще один источник.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина один из давних соратников Зеленского, пока что обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. По его словам, не было ни одного действительно важного для Зеленского голосования, которое было бы сорвано именно по вине ориентирующихся на Коломойского нардепов.

"Достаточно посмотреть, многое ли из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего", - сказали изданию в Офисе президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что никто не влияет на банковский сектор в Украине. В частности, и олигарх Игорь Коломойский.

Отметим, РБК-Украина писало, что происходит с ПриватБанком после четырех лет национализации.