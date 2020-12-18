Четыре года национализации: что происходит в ПриватБанке и в судах с Коломойским

Фото: отделение ПриватБанка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ровно четыре года назад государство стало владельцем крупнейшего банка страны – ПриватБанка. Национализация прошла молниеносно – всего за несколько дней. Но спустя годы экс-владельцы банка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов – оспаривают законность процедуры, тогда как государство пытается возместить с них ущерб.

Каким был ПриватБанк

В 2014 году ПриватБанк был признан лучшим банком в рейтинге Worlds Best Emerging Market Banks in Central & Eastern Europe по версии американского журнала Global Finance. На тот момент банк обслуживал свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов из 12 стран мира. "Приват" был самым популярным банком в Украине для размещения депозитов – в 2012 году на его долю приходилось 23,2% от общей суммы вкладов частных лиц. В 2013 году банк выпустил около 30 млн пластиковых карт.

По размеру активов, кредитного портфеля, прибыли, депозитов физлиц он был в лидерах, зачастую с большим отрывом от конкурентов. Через ПриватБанк проходила почти половина всех платежей с использованием украинских банковских карт. Помимо 8 тысяч банкоматов украинцев обслуживали более 4 тысяч банковских филиалов и отделений по всей стране. Эта инфраструктура была подспорьем для развития малого и среднего бизнеса в стране.

В 2014 году после военной агрессии России и на фоне резкой девальвации гривны украинцы забирали из банков депозиты. К марту 2015 года отток денег населения из банковской системы достиг 144 млрд гривен. Это были непростые времена и для ПриватБанка, в том числе из-за необходимости погашать долги. Ведь ранее он получил крупные кредиты – 200 млн долларов в 2010 году и 175 млн долларов в 2013 году от UK SPV Credit Finance Plc.

В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня С, сопроводив это сообщением о том, что дефолт банка по еврооблигациям является почти неизбежным. Позже банк заключил соглашение с держателями еврооблигаций.

К концу 2015 года депозиты 19,5 млн вкладчиков все еще обеспечивали ПриватБанку рыночную долю в 34,7% (более трети от всей банковской системы).

Долгие переговоры с НБУ

Руководство банка вело переговоры с Нацбанком о реструктуризации кредитов рефинансирования, значительная часть которых оставалась просроченной. Нацбанк согласился пойти на это при условии, что менеджмент банка представит подробную программу оздоровления финучреждения.

Такой план разработали. ПриватБанк соблюдал график возврата долга и уплаты процентов по кредитам рефинансирования, хотя и нарушал определенные нормативы. В НБУ обещали не наказывать за нарушение нормативов, если они были вызваны потерями из-за сложной экономической ситуации в Украине.

В одном из отчетов ПриватБанка того периода сказано, что соблюдение нормативных требований Нацбанка является одной из ковенант по другим долгам, однако условиями этих обязательств не предусмотрено досрочное погашение или другие санкции в случае их нарушения. Более того, в 2015 году НБУ обнаружил несколько случаев несоблюдения условий кредитов рефинансирования, но не наказывал за это ПриватБанк.

"Намерения НБУ о неприменении любых мер воздействия в будущем является фактором неопределенности", - прямо сказано в финансовом отчете ПриватБанка за 2016 год.

В феврале и марте 2016 года правление Нацбанка утвердило новый план реструктуризации, согласно которому ПриватБанк был обязан увеличить размер уставного капитала, принять на баланс заложенное по предоставленным кредитам имущество, постепенно уменьшить долю кредитов, выданных связанным лицам.

Вдобавок необходимо было оформить в полном объеме дополнительный залог по выданным кредитам, постепенно погасить просроченную сумму основного долга и уплатить проценты по кредитам рефинансирования НБУ до августа 2017 года.

В ПриватБанке изначально выполняли предписанные меры. Банк приобрел право собственности на заложенное по кредитам имущество в сумме 31,8 млрд гривен, хотя и несколько опоздал по срокам. За шесть месяцев 2016 года банк своевременно вернул основную сумму долга и оплатил все проценты по выданным НБУ кредитам рефинансирования. Личную гарантию выполнения плана реструктуризации предоставил один из акционеров ПриватБанка – Игорь Коломойский.

Поэтому в ноябре 2016 года, когда появились новости о возможной национализации ПриватБанка, многие сочли их "газетной уткой" – в течение года время от времени публиковалась недостоверная информация с призывами к населению забирать вклады.

Переход в госсобственность

18 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) назначил временного администратора ПриватБанка в соответствии с решением Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных. В тот же день правительство Украины приняло решение стать единственным акционером банка через Министерство финансов.

19 декабря 2016 года экс-глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о национализации ПриватБанка. Председателем правления банка был назначен Александр Шлапак, которому прежний топ-менеджмент обещал оказывать помощь в переходный период. Акционеры банка в полученном правительством письме обязались за полгода реструктурировать кредитный портфель и довнести залоги для компенсации потерь государства. Вскоре они это обещание нарушили.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева (Фото: bank.gov.ua)

19-21 декабря 2016 в соответствии с положениями закона о системе гарантирования вкладов физических лиц ФГВФЛ уволил руководство и наблюдательный совет банка. ФГВФЛ признал обесценение кредитов и авансов клиентам на сумму 155,7 млрд гривен и конвертировал 10,9 млрд гривен средств клиентов, 10,7 млрд гривен выпущенных еврооблигаций и 7,78 млрд гривен субординованного долга в уставный капитал банка (bail-in). 21 декабря 2016 года, после bail-in, акции банка были проданы Минфину за 1 гривну.

Национализация банка была поддержана Международным валютным фондом, правительствами Великобритании и США и другими западными структурами.

История с "плохими" кредитами

Позже причинами национализации Валерия Гонтарева называла действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. По ее словам, более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании.

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет с такой оценкой не согласился и назвал ее преувеличенной. Игорь Коломойским также опровергал эти данные. Тем не менее НБУ рекомендовал финансовому учреждению за три года провести докапитализацию на сумму почти 132 млрд гривен.

Гонтарева утверждала, что в ночь перед национализацией приближенным к руководству банка лицам передали 100% корпоративного портфеля. Коломойский назвал это процессом реструктуризации, при котором деньги были выданы компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков.

В июне 2017 года аудиторская компания Ernst & Young сделала вывод, что качество кредитного портфеля ПриватБанка оказалось гораздо хуже, чем предполагалось в декабре 2016 года. Для выполнения нормативов и улучшения структуры баланса была рекомендована докапитализация. Украинское правительство решило выделить на это 38,5 млрд гривен в виде выпуска облигаций внутреннего госзайма и передачи их в портфель ПриватБанка.

Что было после национализации

В 2018 году, когда реальный ВВП Украины вырос на 3,3%, реальная заработная плата увеличилась на 12,5%, а розничная торговля – сразу на 14% на фоне щедрого внешнего финансирования, уже государственный ПриватБанк получил 12,79 млрд гривен чистой прибыли.

При этом банк перевыполнял нормы по ликвидности, установленные НБУ, экономил на расходах и наращивал процентную маржу по банковским продуктам. Количество активных карт тогда увеличилось на 4%. Прирост кредитного портфеля составил 11,8 млрд гривен, из которых 3,6 млрд гривен обеспечили юрлица и 8,1 млрд гривен – физлица. ПриватБанк оставался №1 по средствам физлиц и занимал второе место по средствам юрлиц.

В 2019 году, который характеризовался значительным ростом средств клиентов (средства субъектов хозяйствования выросли на 92 млрд гривен, средства физлиц - на 44 млрд гривен), ПриватБанк получил чистую прибыль в 32,6 млрд гривен. Правда, большую роль сыграла динамика валютных курсов, а также дальнейший рост процентной маржи по банковским продуктам. При этом в банке средства субъектов хозяйствования в течение 2019 года увеличились на 2,2 млрд гривен, средства физических лиц - на 7,3 млрд гривен. Кредитный портфель удалось нарастить на 19% (+9 млрд гривен.).

В то же время ПриватБанк занимал 1 место по средствам физических лиц и всего лишь 3 место по средствам юридических лиц. Его топ-менеджмент продолжал контролировать показатель расходов/доходов, оптимизировал (или попросту говоря, сокращал) региональную сеть отделений и банковскую инфраструктуру и выдерживал все строгие требования Нацбанка по ликвидности и достаточности капитала.

Судебные споры: кто кому должен

Экс-владельцы убеждены, что национализация была проведена с процедурными ошибками. Тогда как государство настаивает на обратном и требует с Коломойского и Боголюбова возмещения ущерба, понесенного при спасении банка. Сейчас в украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с ПриватБанком.

Так, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского, постановив, что решение о национализации банка было принято с нарушением законодательства. В Нацбанке сразу заявили, что обжалуют это решение, поскольку оно угрожает финансовой стабильности Украины. А в ноябре 2019 года экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Национальное антикоррупционное бюро дело о выведении многомиллиардных средств из ПриватБанка до его национализации.

В ответ на иски бывших акционеров государственный банк инициирует судебные разбирательства в Великобритании, США, Израиле и на Кипре. Менеджмент ПриватБанка, назначенный государством, рассчитывает отсудить у экс-владельцев свыше 10 млрд долларов.

Игорь Коломойский (Фото: УНИАН)

В Украине 15 декабря 2020 года в Окружном административном суде началось слушание апелляции по национализации. Нынешнее руководство ПриватБанка всерьез опасается, что 26 января 2021 года в судебном порядке национализацию могут признать незаконной, что позволит экс-владельцам вернуть акции банка.

В государственном ПриватБанке рассчитывают, что смогут отразить судебные атаки бывших акционеров, опираясь на новый банковский закон, который был принят парламентом весной 2020 года. В документе прописано, что если суд и признает незаконным решение о выводе банка с рынка, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Речь может идти только о возмещение ущерба деньгами.

В дополнение ко всему в законе предусмотрено, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательного решения до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам.

Что же касается судов за границей, то противоборствующие стороны готовятся к судебному заседанию в Высоком суде Лондона, которое состоится в июне 2022 года и будет длиться более двух месяцев.

В 2021 году может состояться окончательное слушание в суде штата Делавэр (США), который рассматривает иск банка в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и связанных с ним компаний. Это произойдет в том случае, если суд прислушается к аргументам менеджмента ПриватБанка и отклонит ходатайство экс-владельцев о прекращении рассмотрения дела в ускоренном порядке.

Менеджмент ПриватБанка в апреле 2020 года также подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 млрд долларов. Иск касается двух серий трансакций, которые были осуществлены в период между 2013 и 2016 годами. Они предусматривали уплату сумм компаниям по кредитным договорам, из которых ни один не был погашен.

Недавно Окружной суд Тель-Авива (Израиль) вынес промежуточное решение в пользу ПриватБанка, который 18 декабря 2019 года подал иск против своих бывших собственников на сумму 600 млн долларов. Деньги могли быть выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на счете в одном из крупнейших банков Израиля - Israel Discount Bank.

Этот банк обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным ПриватБанком в Великобритании и США. Но суд решил, что исковые требования к Israel Discount Bank должны стать предметом полноценного судебного разбирательства в Израиле.

Несмотря на активные судебные процессы в Украине и за ее пределами, вполне вероятно, что решение конфликта вокруг национализации ПриватБанка придется искать в переговорах и компромиссах, а, возможно, и при участии высшего политического руководства страны.

Текст: Виктория Подолянец