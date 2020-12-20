Коломойский не влияет на банки в Украине - Зеленский

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Президент Владимир Зеленский заверил, что никто не влияет на банковский сектор в Украине. В частности, и олигарх Игорь Коломойский.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон относительно невозможности влияния извне на банковский сектор.

"Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включительно с господином Коломойским, на сегодня не может влиять", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, Национальный банк является независимым.

"Они имеют полную поддержку от меня. Это касается и антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я их не ломаю, не вмешиваюсь в их серьезные кейсы", - утверждает Зеленский.

Напомним, Окружной суд Тель-Авив (Израиль) решил, что иск Приватбанка против его бывших владельцев и других ответчиков на 600 млн долларов будет рассмотрен в полном объеме. Суд отклонил ходатайство Israel Discount Bank.

Напомним, в декабре 2019 года государственный "ПриватБанк" инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Ответчиком по иску Приватбанка к олигарху Игорю Коломойскому, который был подан в суд Тель-Авива на 600 млн долларов, будет один из крупнейших банков Израиля - Discount Bank.