ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Конфликта между Зеленским и Коломойским нет, но и общения тоже нет, - источники

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 08:54
Конфликта между Зеленским и Коломойским нет, но и общения тоже нет, - источники
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским олигархом Игорем Коломойским нет. Однако, и общения между ними тоже нет.

Об этом сказал изданию один из хорошо знающих олигарха нардепов, говорится в материале РБК-Украина "Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским".

Контакты при необходимости ведут некоторые сотрудники Банковой через посредников. Сейчас общения между президентом и бизнесменом нет.

"Насколько я знаю, никто даже трубку не берет", - рассказал еще один источник.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина один из давних соратников Зеленского, пока что обе стороны в своих отношениях ни разу не перешли красных линий. По его словам, не было ни одного действительно важного для Зеленского голосования, которое было бы сорвано именно по вине ориентирующихся на Коломойского нардепов.

"Достаточно посмотреть, многое ли из публично высказанного Игорем Валерьевичем стало практикой? Ответ очевиден. Ничего", - сказали изданию в Офисе президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что никто не влияет на банковский сектор в Украине. В частности, и олигарх Игорь Коломойский.

Отметим, РБК-Украина писало, что происходит с ПриватБанком после четырех лет национализации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь