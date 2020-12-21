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Конфлікту між Зеленським і Коломойським немає, але і спілкування теж немає, - джерела

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 08:54
Конфлікту між Зеленським і Коломойським немає, але і спілкування теж немає, - джерела
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і українським олігархом Ігорем Коломойським немає. Однак, і спілкування між ними теж немає.

Про це сказав виданню один з нардепів, який добре знає олігарха, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським".

Контакти при необхідності ведуть деякі співробітники Банкової через посередників. Зараз спілкування між президентом і бізнесменом немає.

"Наскільки я знаю, ніхто навіть трубку не бере", - розповіло ще одне джерело.

Як зазначив у розмові з РБК-Україна один із давніх соратників Зеленського, поки що обидві сторони у своїх відносинах жодного разу не перейшли червоних ліній. За його словами, не було жодного дійсно важливого для Зеленського голосування, яке було б зірвано саме з вини нардепів, які орієнтуються на Коломойського.

"Досить подивитися, чи багато з публічно висловленого Ігорем Валерійовичем стало практикою? Відповідь очевидна. Нічого", - сказали виданню в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що ніхто не впливає на банківський сектор в Україні. Зокрема, і олігарх Ігор Коломойський.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що відбувається з ПриватБанком після чотирьох років націоналізації.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийІгор Коломойский

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