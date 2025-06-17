"Конфлікт загострюється": Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль

Посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян негайно повернутися додому або покинути країну через наземні прикордонні переходи. У заяві йдеться, що ситуація із безпекою на тлі атак Ірану погіршується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Наразі ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, цивільні об'єкти пошкоджено, а кількість жертв серед цивільного населення зростає, що ще більше погіршує ситуацію з безпекою", - попередило посольство у сповіщеннях, які розсилали у WeChat.
Громадянам Китаю порекомендували покинути Ізраїль через сухопутний перехід на кордоні з Йорданією, оскільки повітряний простір країни залишається закритим.
Зі свого боку посольство Аргентини в Ізраїлі також нагадало своїм громадянам про можливість евакуації до Йорданії.
"Як відомо громадськості, аеропорт Бен-Гуріон закритий до подальшого повідомлення. Наразі можливі варіанти відправлення сушею: до Йорданії або Єгипту. Крім того, є можливість дістатися на поромі до Кіпру, хоча ця можливість поки що недоступна для широкої публіки", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Цілі, які атакував ЦАХАЛ, пов'язані з військовою та ядерною інфраструктурою Ісламської Республіки.
У відповідь Іран почав запускати ракети по Ізраїлю. 15 червня через атаку балістичними ракетами і дронами постраждали міста Бат-Ям, Тамра і Реховот, загинули щонайменше 12 осіб.
Міністр закордонних справ Константінос Комбос повідомив про прохання до його країни щодо надання допомоги з евакуацією громадян Португалії та Словаччини.
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