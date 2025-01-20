"Конфлікт в Україні не закінчиться завтра". Макрон анонсував план "мобілізації" добровольців

Французький президент Еммануель Макрон оголосив про план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців. Ці сили будуть спрямовані на підтримку Збройних сил Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

У своєму зверненні до збройних сил президент Франції наголосив на "накопиченні загроз", які змушують Францію адаптуватися. Оголошуючи про оновлення стратегічного огляду оборонних пріоритетів Франції, він також закликав до "європейського стратегічного пробудження".

Видання зауважило, що у понеділок, 20 січня, Макрон оголосив розпливчастий план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців "для підтримки збройних сил" у разі потреби, перед обличчям "прискорення небезпек" після війни в Україні, яка, схоже, сигналізує про кінець загальної військової повинності.

"Давайте не будемо вводити себе в оману, конфлікт в Україні не закінчиться завтра або післязавтра”, - сказав президент в той момент, коли його колега Дональд Трамп, який обіцяв швидке закінчення цієї війни, складав присягу 47-го президента США.

Макрон наголосив, що не може бути миру і безпеки в Європі без європейців і без того, щоб про це домовлялися європейці.

"Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти й вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - сказав він.

Макрон звернувся до уряду і штабу збройних сил з проханням надати до травня пропозиції, щоб "дати можливість молодим добровольцям навчатися у збройних силах і зміцнювати їхні ряди".

"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях”, - підкреслив він.

Та зауважив, що після професійної армії французам варто буде мобілізувати професійний резерв, щоб забезпечити підтримку і підкріплення.