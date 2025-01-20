"Конфликт в Украине не закончится завтра". Макрон анонсировал план "мобилизации" добровольцев

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о плане "мобилизации" большего количества молодых добровольцев. Эти силы будут направлены на поддержку Вооруженных сил Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

В своем обращении к вооруженным силам президент Франции отметил "накопление угроз", которые заставляют Францию адаптироваться. Объявляя об обновлении стратегического обзора оборонных приоритетов Франции, он также призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

Издание отметило, что в понедельник, 20 января, Макрон объявил расплывчатый план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев "для поддержки вооруженных сил" в случае необходимости, перед лицом "ускорения опасностей" после войны в Украине, которая, похоже, сигнализирует о конце всеобщей воинской повинности.

"Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", - сказал президент в тот момент, когда его коллега Дональд Трамп, который обещал скорое окончание этой войны, принимал присягу 47-го президента США.

Макрон подчеркнул, что не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без того, чтобы об этом договаривались европейцы.

"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", - сказал он.

Макрон обратился к правительству и штабу вооруженных сил с просьбой предоставить к маю предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам обучаться в вооруженных силах и укреплять их ряды".

"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, усилить армии на материковой Франции или в других местах", - подчеркнул он.

И заметил, что после профессиональной армии французам следует мобилизовать профессиональный резерв, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление.