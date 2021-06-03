Конфликт на "Столичном": владельцы предприятия рассказали о блокировании рынка

В административном здании рынка "Столичный" утром забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.
Представители законного владельца рынка ООО "ОИЛСИ" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и спецназовцы областной полиции пытались пройти в помещение администрации, где забаррикадировались неизвестные.
Полиция заявила, что ищет на территории рынка взрывчатку. Областной спецназ в оцеплении сменили на роту нацгвардейцев.
"Помещение захвачено посторонними лицами спортивного телосложения и удерживается ими. Сейчас никаких следственных действий не проводится. Просто стоят в оцеплении и никого не пускают", - сообщил начальник юротдела ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" Дмитрий Кирюшин.
По мнению дирекции рынка в помещении администрации забаррикадировались представители титушек, связанные с так называемой "енакиевской" преступной группой.
Один из представителей бывших владельцев рынка Александр Стельмах объявлен в международный розыск, а по второму Рустему Абдукадырову возбуждено дело о мошенничестве. "Енакиевской" группировку называют из-за близости к авторитету Юре Енакиевскому, который входил в ближайшее окружение президента беглого Януковича.
Владельцы рынка отмечают, что на самом деле стали жертвами действий титушек, и пока не могут начать подписывать новые договоры аренды для предпринимателей. Рынок фактически заблокированы.
Напомним, сегодня утром администрация рынка "Столичный" сообщила о прекращении работы. А позже на странице в соцсети рынок сообщил о рейдерском захвате. После этого появилась информация, что на рынке раздаются взрывы.