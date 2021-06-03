Конфлікт на "Столичному": власники підприємства розповіли про блокування ринку

Представники законного власника ринку ТОВ "ОІЛСІ" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" та спецпризначенці обласної поліції намагалися пройти до приміщення адміністрації де забарикадувалися невідомі.

Поліція заявила, що шукає на території ринку вибухівку. Обласний спецназ в очепленні змінили на роту нацгвардійців.

"Приміщення захоплено сторонніми особами спортивної статури й утримується ними. Зараз жодних слідчих дій не проводиться. Просто стоять в очепленні і нікого не пускають", - повідомив начальник юрвідділу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" Дмитро Кірюшин.

На думку дирекції ринку у приміщенні адміністрації забарикадувалися представники тітушок, пов’язані із так званою "єнакієвською" злочинною групою.

Одного з представників колишніх власників ринку Олександра Стельмаха оголошено у міжнародний розшук, а щодо другого Рустема Абдукадирова порушено справу про шахрайство. "Єнакієвським" угруповання називають через близкість до авторитета Юри Єнакієвського, який входив до найближчого оточення президента-втікача Януковича.

Власники ринку зазначають, що насправді стали жертвами дій тітушок, і наразі не можуть почати підписувати нові договори оренди для підприємців. Роботу ринку фактично заблоковано.