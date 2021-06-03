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Конфликт на рынке "Столичный": есть пострадавшие, открыто два дела

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Киев, Четверг 03 июня 2021 16:23
Конфликт на рынке "Столичный": есть пострадавшие, открыто два дела Фото: Андрей Небытов, начальник полиции Киевской области (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате конфликта на рынке "Столичный" под Киевом пострадали правоохранители. Полиция уже возбудила два уголовных дела.

Об этом говорится в комментарии начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По словам Небытова, утром в полицию начали поступать сообщения о конфликте на рынке "Столичный", однако сейчас там уже "никаких конфликтов не происходит".

"Мы не допустили нанесения телесных повреждений, но есть факт пострадавших трех сотрудников полиции. По данному факту мы открыли два уголовных производства за хулиганство и посягательство на работника полиции", - сказал он.

Небытов отметил, что виновные в травмировании полицейских будут привлечены к ответственности.

"Ситуация была сложная. С одной и другой стороны были привлечены охранные фирмы, поэтому мы запросили помощи спецназовцев из Киева. Когда они прибыли, произошли некоторые недоразумения, но квалификацию, которым уже дадут следователи", - добавил глава полиции.

Начальник полиции добавил, что все участники конфликта установлены и находятся на месте происшествия. Сейчас спорные стороны пытаются уладить конфликт мирно, но полиция остается на рынке для обеспечения общественной безопасности.

"Если у сторон возникнет желание совершить какие-то умышленные действия, то они будут обязательно привлечены к ответственности", - подчеркнул Небытов.

Рынок "Столичный" пытаются штурмовать на БТР, невзирая на кордон полицейских машин.

Posted by On-line Ukraine on Thursday, June 3, 2021

Видео: ситуация на рынке "Столичный" сегодня

Напомним, сегодня утром администрация рынка "Столичный" сообщила о прекращении работы. А на странице в соцсети рынок сообщил о рейдерском захвате. После этого появилась информация, что на рынке раздаются взрывы.

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