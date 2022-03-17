UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Конфликт России и Украины только вредит Китаю", - посол КНР в США

Посол Китая в США Цуй Тянькай (Фото:
Автор: Константин Широкун

По словам посла КНР в США, конфликт России и Украины только вредит его стране. Если бы Китай знал о надвигающейся войне, то приложил бы все усилия, чтобы ее не допустить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Посол Китая в США Цуй Тянькай в своем материале утверждает, что его правительство ничего не знало о кремлевских планах по нападению на Украину, а если бы знало, то попыталось бы остановить войну.

"Утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину на Китай и облить его грязью", - сообщил посол КНР в США. По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером России и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, то обязательно его бы предотвратил.

Китайский дипломат также уверил, что по Украине позиция Китая объективна и беспристрастна: суверенитет и территориальная целостность Украины должна соблюдаться. Украина — это суверенное государство.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину