"Конфликт России и Украины только вредит Китаю", - посол КНР в США

По словам посла КНР в США, конфликт России и Украины только вредит его стране. Если бы Китай знал о надвигающейся войне, то приложил бы все усилия, чтобы ее не допустить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Посол Китая в США Цуй Тянькай в своем материале утверждает, что его правительство ничего не знало о кремлевских планах по нападению на Украину, а если бы знало, то попыталось бы остановить войну.
"Утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину на Китай и облить его грязью", - сообщил посол КНР в США. По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером России и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, то обязательно его бы предотвратил.
Китайский дипломат также уверил, что по Украине позиция Китая объективна и беспристрастна: суверенитет и территориальная целостность Украины должна соблюдаться. Украина — это суверенное государство.
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