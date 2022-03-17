"Конфлікт Росії і України тільки шкодить Китаю", - посол КНР в США

За словами посла КНР в США, конфлікт Росії і України тільки шкодить його країні. Якби Китай знав про війну, що насувається, то доклав би всіх зусиль, щоб її не допустити.

Посол Китаю в США Цуй Тянькай у своєму матеріалі стверджує, що його уряд нічого не знав про кремлівські плани щодо нападу на Україну, а якби знав, то спробував би зупинити війну.

"Твердження про те, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею або мовчазно підтримував її, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви служать лише меті перекласти провину на Китай і облити його брудом", - повідомив посол КНР в США. За його словами, Китай є найбільшим торговельним партнером Росії та України, а також найбільшим імпортером сирої нафти й природного газу у світі. Якби Китай знав про кризу, що насувається, то обов'язково його б запобіг.

Китайський дипломат також запевнив, що по Україні позиція Китаю об'єктивна і неупереджена: суверенітет і територіальна цілісність України повинна дотримуватися. Україна - це суверенна держава.