Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією

Головне:

З чого почався конфлікт . 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці жінка, яка представилася фельдшером, заявила про катування та смерть військових у пункті розміщення Нацгвардії. Її відео поширилися в соцмережах. Поліція спростувала інформацію про загиблих.

. 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці жінка, яка представилася фельдшером, заявила про катування та смерть військових у пункті розміщення Нацгвардії. Її відео поширилися в соцмережах. Поліція спростувала інформацію про загиблих. Сутички біля військового об'єкта . Присутні вимагали випустити військовослужбовців, намагалися прорватися за ворота, кидали каміння та яйця. Вивезення людей із пункту не зупинило конфлікт — натовп почав блокувати автобуси.

. Присутні вимагали випустити військовослужбовців, намагалися прорватися за ворота, кидали каміння та яйця. Вивезення людей із пункту не зупинило конфлікт — натовп почав блокувати автобуси. Військових направили на обстеження . Чотирьох військовослужбовців, яким потрібна була медична допомога, доставили в медзаклади. Пізніше з пункту вивезли ще 17 осіб. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, це рішення ухвалили, щоб уникнути подальших сутичок.

. Чотирьох військовослужбовців, яким потрібна була медична допомога, доставили в медзаклади. Пізніше з пункту вивезли ще 17 осіб. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, це рішення ухвалили, щоб уникнути подальших сутичок. Розслідують дії обох сторін. ДБР перевіряє дотримання закону командуванням частини. Окреме провадження відкрито щодо Валентини Молодої, яка поширювала заяви про катування. Правоохоронці назвали ситуацію зрежисованою й ідентифікували щонайменше 16 учасників протиправних дій.

Хронологія конфлікту

Перші повідомлення про заворушення в Петропавлівській Борщагівці в соціальних мережах з'явилися близько 13:00. До будинку, навколо якого потім і розвивалися події, приїхала машина швидкої допомоги приватної фірми "Медпрестиж". У ній були двоє людей – жінка, яку пізніше ідентифікували як Валентину Молоду, і чоловік – водій.

Жінка, представившись фельдшером, одразу зняла кілька відео. На них вона говорить, що в будинку перебувають 40 осіб, їх катують і вбивають.

"Біля будинку стоїть бусик, він на іноземних номерах, працює генератор. Люди, підтягуємося!", – додала жінка наприкінці відео.

На другому вона ж розмовляє вже з поліцією, яку, судячи з усього, викликала сама. "Там людина перебуває всередині, чотири людини, один із перебитим хребтом, у другого (нерозбірливо – ред.)... Я зараз вам покажу відео. Якщо зараз людина помре, вам усім будуть гайки, я вам повідомляю", – сказала вона поліції.

У той самий час інформація про 40 осіб у підвалах будинку почала поширюватися по пабліках. Валентина Молода ж, перебуваючи на місці, раптом повідомила, що один із чоловіків, які, за її словами, у критичному стані, помер. Одразу після цього інформацію спростували.

До цього часу вже було відомо, що в будинку розташований пункт розміщення військових Нацгвардії України – там утримуються як ті, кого мобілізували, так і ті, хто свого часу пішов у СЗЧ. Тому доступ до самого об'єкта заборонений. Але зібраних біля нього людей це не зупинило.

До 15:00 біля будинку було вже близько ста осіб. Люди вимагали випустити тих чотирьох, про яких говорила "фельдшер". Вона ж показувала всім охочим відео, на якому чоловіки скаржаться, що їх травмували. Де було записано це відео і хто ці чоловіки – незрозуміло.

Сама ж Валентина Молода поводилася досить зухвало – вона кричала на поліцію, а потім стала на коліна й почала просити дати їй доступ до будинку. Весь цей час вона вела пряму трансляцію за допомогою телефону. Жінки, які її оточили, у той же час кричали на поліцію, від якої вимагали відкрити ворота будинку, чого вони зробити не могли – на будь-яке проникнення в будівлю як мінімум потрібна санкція від суду.

Перші сутички з поліцією сталися близько 16:30. У правоохоронців кидали яйця, провокували на бійку. Також присутні намагалися виламати ворота й прорватися в будівлю, щоб вивести звідти військовослужбовців.

Один з учасників заворушень – 14-річний хлопець виліз на ворота, почав кричати в бік військових, які перебували всередині будівлі, і жбурляти туди каміння в спробах, вочевидь, розбити вікна. Не втримавшись на краю паркану, він упав за ворота.

Близько 17:00 поліція вийшла з офіційною заявою. Правоохоронці розповіли, що прибули на місце за дзвінком Валентини Молодої, яка представилася фельдшером. А вся інформація про смерть тих, хто перебуває в пункті, не відповідає дійсності.

Ближче до вечора на місце приїхав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко. Він намагався поговорити з людьми й залагодити конфлікт.

"Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребували медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були спіймані після СЗЧ. А решта військовослужбовців – це військовослужбовці Нацгвардії", – говорив Півненко.

Але військовому увесь час доводилося перебивати натовп. У якийсь момент на нього почав кричати чоловік і запитувати: "Ви що там ох*їли всі?" Такий тон лише підбурював присутніх.

Крім розмов із натовпом, командувач НГУ почав заводити всередину будівлі людей і показувати, як виглядає сам пункт. Там виявилося близько 15-20 чоловіків. Усі вони казали, що їх тут ніхто не б'є й не катує.

У цей час чотирьох військових, про яких сказав Півненко, вивели, і до себе в швидку їх одразу забрала Валентина Молода. Вона відразу почала вести пряму трансляцію і показувати всіх, про кого говорила до цього. Спочатку вона показала чоловіка, у якого, за її словами, зламана спина – при цьому він сам дійшов до карети швидкої й сів у неї.

Потім вона показала чоловіка, який, за її словами, осліп. Коли вона навела на нього камеру, він відклав телефон, у який дивився ще кілька хвилин тому, і широко розплющив очі. Пізніше їх доставили в медцентри.

Той факт, що чотирьох чоловіків усе ж вивели з пункту й повезли в лікарні, не заспокоїв людей, скоріше навпаки. Присутні раптом почали вимагати, щоб звільнили взагалі всіх, хто там перебуває. І в НГУ вирішили їх вивести.

Але коли 17 осіб вивели з пункту й посадили в автобуси, щоб вивезти, люди почали штовхати автобуси. Навіщо – ніхто пояснити не зміг.

Також на місце події приїхав голова Офісу президента Кирило Буданов. Зі словами "Я приїхав розібратися, що у вас тут, бл*ть, відбувається" він зайшов у натовп і почав намагатися розмовляти з людьми. На передній план одразу вийшла Валентина Молода й почала розповідати свою версію подій – про чотирьох чоловіків, які утримувалися тут у критичному стані, та решту, кого тут регулярно катують.

Буданов усе вислухав і зайшов у будівлю. Там йому показали того самого 14-річного хлопця, який кількома годинами раніше впав за паркан і зник. Він сидів у термоковдрі й злякано дивився на голову ОП. Буданов запитав його, як він тут опинився, і хлопець розповів, що прийшов сюди "з пацанами", але вони пішли, а він залишився. Потім йому зателефонувала його сестра, і Буданов попросив з нею поговорити.

"Ваш брат переді мною сидить, замотаний у ковдру, в принципі, нормальний, окрім того, що х*рово виглядає".

Пізніше по підлітка прийшла його сестра й вивела його з будівлі. Його налякане обличчя одразу розійшлося по всіх мережах, і якийсь час люди були впевнені, що його катували. Сам же голова ОП знову вийшов до натовпу й ще раз попросив розійтися, але натрапив на ті самі крики й фактично від тих самих людей, які до цього кричали на Півненка.

Вечір біля пункту закінчився штовханиною – хто кого бив і за що, вже мало хто розумів.

Дійові особи

Головна "героїня" вчорашнього скандалу – 49-річна Валентина Молода. Її досить швидко знайшли в соцмережах, які вона веде вельми активно. На її сторінці в Tik-Tok сказано, що вона "журналістка-розслідувачка" і "владі вигідно, щоб мене не чули".

Згідно з відкритими даними, Валентина Молода ще на початку жовтня пропонувала виходити на мітинги "Ми за мир в Україні". Сама вона нібито працює пластичним хірургом – це написано в неї в Instagram. Також вона перебуває в списку людей, які переховуються від правоохоронних органів, а її чоловік сам свого часу пішов у СЗЧ.

Машина швидкої допомоги, на якій вона приїхала, раніше належала приватній фірмі "Медпрестиж", яку закрили ще у 2024 році. Про це журналістам повідомив власник фірми Михайло Фурман. Машину викупили, але заборонили користуватися нею під брендом фірми. Молода очевидно ці заборони проігнорувала, а присутнім біля пункту поліцейським представлялася як власниця фірми.

У вівторок, 3 листопада, Кирило Буданов заявив, що Валентину Молоду затримали. Пізніше вона з'явилася в базі "Миротворець" – там її описали як "професійну підбурювачку". Також у її телефоні знайшли листування з Тетяною Кіреєвою щодо "звільнення" одного з військових, які пішли в СЗЧ.

Разом із нею на "швидкій" приїхав чоловік – його ідентифікували як Віктора Єну. Свого часу його притягали у справі про шахрайство й обіг наркотиків.

Один із тих, хто найгучніше кричав на Півненка й Буданова, – Андрій Рачок. Він частий гість на різного роду мітингах. Ще у 2020 році він повалив на Подолі ханукальний світильник, який встановили на честь свята. Під час епідемії коронавірусу він виступав проти вакцинації, а також збирав протести на підтримку ще одного відомого псевдоактивіста й провокатора Остапа Стахіва. Під час подій 2 листопада Рачок також активно вів трансляцію на Tik-Tok.

Реакція влади

У вівторок, 3 листопада, у МВС зібрали брифінг, на якому були присутні міністр внутрішніх справ Іван Виговський, командувач НГУ Олександр Півненко, голова Нацполіції України Максим Цуцкірідзе та заступник голови СБУ Іван Рудницький.

За словами Півненка, у пункті розміщувалися військовослужбовці, яких потім доправляли в частини або на БЗВП. Зокрема, кілька людей, яких натовп вимагав відпустити, мали днями їхати на військову підготовку.

Ті четверо, про кого йшлося спочатку, були доставлені нещодавно. З них двоє раніше пішли в СЗЧ.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці (фото з відкритих джерел)

"Один отримав травму на БЗВП, він під час повітряної тривоги впав. Ми цим займаємося, у нас є медики. Повірте, якщо там були порушення, люди будуть покарані", – сказав Півненко.

Решту вирішили випустити, тому що не хотіли допустити сутичок із натовпом, що зібрався біля пункту.

"Я подивився, що ескалація стає серйознішою, дивлюся, що кидають каміння, використовують газ, думаю, гаразд… Ми дали автобуси, їх завантажили, я їх направив у медцентр, думаю, проведемо обстеження. Але ви ж бачили, посадили їх в автобус, а його почали штовхати", – додав Півненко.

Про нелогічність дій самих присутніх розповів і Цуцкірідзе. Він зазначив, що на місце прибуло близько 40 поліцейських, їм дали наказ не втручатися й не вестися на провокації.

"Це військовий об'єкт, він по суті під охороною, і всі вимоги туди потрапити поліції фактично були незаконними, оскільки без санкції суду ми не могли туди потрапити… ", – розповів Цуцкірідзе.

За фактом самої події було заведено кілька кримінальних справ. Першу відкрило ДБР – вона стосується перевірки того, наскільки командування частини дотримувалося закону щодо військовослужбовців. Ще одну завели на саму Валентину Молоду.

"Це змодельована й зрежисована ситуація, яка почалася з того, що приїхала ця "медикиня" на автомобілі, брендованому під "швидку" нібито для надання медичної допомоги. Ці тези про те, що там "катівня" і там хтось помер – фейки, які транслювала ця жінка".

Також ідентифікували щонайменше 16 осіб – радикально налаштованих осіб, які вчиняли дії проти поліції та військових.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці (фото з відкритих джерел)

Наприкінці брифінгу Виговський зазначив, що така схема загалом періодично використовується. Щоб витягти людей із пунктів дислокації, певні особи йдуть на провокації й, користуючись агресивними настроями натовпу, дають змогу військовозобов'язаним піти.

Проте чому цього разу це переросло в масштабний скандал зі штовханиною й бійками – незрозуміло. Коли брифінг закінчився, Півненка оточили журналісти й попросили його сформулювати меседж для тих, хто 2 листопада прийшов під пункт і вимагав "випустити всіх".

"Розумійте, що ви робите. Не треба хитати наших військовослужбовців, тому що ми виконуємо завдання. Нам дуже неприємно, коли ми виконуємо завдання, ми втрачаємо своїх, вони в полоні, а потім виходить так, що народ, який ми захищаємо, потім ось так із нами розмовляє. Я впевнений, оцінка буде дана".