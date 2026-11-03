Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией

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С чего начался конфликт. 2 ноября в Петропавловской Борщаговке женщина, представившаяся фельдшером, заявила о пытках и смерти военных в пункте размещения Нацгвардии. Ее видео распространились в соцсетях. Полиция опровергла информацию о погибших.

2 ноября в Петропавловской Борщаговке женщина, представившаяся фельдшером, заявила о пытках и смерти военных в пункте размещения Нацгвардии. Ее видео распространились в соцсетях. Полиция опровергла информацию о погибших. Столкновения у военного объекта. Собравшиеся требовали выпустить военнослужащих, пытались прорваться за ворота, бросали камни и яйца. Вывоз людей из пункта не остановил конфликт — толпа начала блокировать автобусы.

Собравшиеся требовали выпустить военнослужащих, пытались прорваться за ворота, бросали камни и яйца. Вывоз людей из пункта не остановил конфликт — толпа начала блокировать автобусы. Военных направили на обследование. Четверых военнослужащих, которым требовалась медицинская помощь, доставили в медучреждения. Позже из пункта вывезли еще 17 человек. По словам командующего НГУ Александра Пивненко, это решение приняли, чтобы избежать дальнейших столкновений.

Четверых военнослужащих, которым требовалась медицинская помощь, доставили в медучреждения. Позже из пункта вывезли еще 17 человек. По словам командующего НГУ Александра Пивненко, это решение приняли, чтобы избежать дальнейших столкновений. Расследуют действия обеих сторон. ГБР проверяет соблюдение закона командованием части. Отдельное производство открыли в отношении Валентины Молодой, распространявшей заявления о пытках. Правоохранители назвали ситуацию срежиссированной и идентифицировали по меньшей мере 16 участников противоправных действий.

Хронология конфликта

Первые сообщения о беспорядках в Петропавловской Борщаговке в социальных сетях появились около 13:00. К дому, вокруг которого потом и развивались события, приехала машина скорой помощи частной фирмы "Медпрестиж". В ней находились двое человек – женщина, которую позже идентифицировали как Валентину Молодую, и мужчина – водитель.

Женщина, представившись фельдшером, сразу сняла несколько видео. На них она говорит, что в доме находятся 40 человек, их пытают и убивают.

"Возле дома стоит бусик, он на иностранных номерах, работает генератор. Люди, подтягиваемся!", – добавила женщина в конце видео.

На втором она же разговаривает уже с полицией, которую, судя по всему, вызвала сама. "Там человек находится внутри, четыре человека, один с перебитым хребтом, у второго (неразборчиво – ред.)... Я сейчас вам покажу видео. Если сейчас человек умрет, вам всем будут гайки, я вам сообщаю", – сказала она полиции.

В это же время информация про 40 человек в подвалах дома стала распространяться по пабликам. Валентина Молодая же, находясь на месте, вдруг сообщила, что один из мужчин, которые, по ее словам, в критическом состоянии, умер. Сразу же после этого информацию опровергли.

К этому времени уже было известно, что в доме находится пункт размещения военных Нацгвардии Украины – там содержатся как и те, кого мобилизовали, так и те, кто в свое время ушел в СЗЧ. Поэтому доступ к самому объекту запрещен. Но собравшихся возле него людей это не остановило.

К 15:00 у дома было уже около ста человек. Люди требовали выпустить тех четверых, о которых говорила "фельдшер". Она же показывала всем желающим видео, на котором мужчины жалуются, что их травмировали. Где было записано это видео и кто эти мужчины – непонятно.

Сама же Валентина Молодая вела себя довольно вызывающе – она кричала на полицию, а потом встала на колени и стала просить их дать ей доступ к дому. Все это время она вела прямую трансляцию с помощью телефона. Женщины, которые ее окружили, в то же время кричали на полицию, от которой требовали открыть ворота дома, чего они сделать не могли – на любое проникновение в здание как минимум необходима санкция от суда.

Первые стычки с полицией произошли около 16:30. В правоохранителей кидались яйцами, провоцировали на драку. Также присутствующие пытались выломать ворота и прорваться в здание для того, чтобы вывести оттуда военнослужащих.

Один из участников беспорядков – 14-летний парень вылез на ворота, стал кричать в сторону военных, находящихся внутри здания, и швырять туда камни в попытках, видимо, разбить окна. Не удержавшись на краю забора он упал за ворота.

Около 17:00 полиция вышла с официальными сообщением. Правоохранители рассказали, что прибыли на место по звонку Валентины Молодой, которая представилась фельдшером. А вся информация про смерть тех, кто находится в пункте, не соответствует действительности.

Ближе к вечеру на место приехал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко. Он пытался поговорить с людьми и уладить конфликт.

"Четырех военнослужащих мы отправили, которые нуждались в медицинской помощи. Это военнослужащие, которые были пойманы после СЗЧ. А остальные военнослужащие – это военнослужащие Нацгвардии", – говорил Пивненко.

Но военному все время приходилось перебивать толпу. В какой-то момент на него стал кричать мужчина и спрашивать: "Вы что там ох*ели все?" Подобный тон только подзадоривал собравшихся.

Помимо разговоров с толпой, командующий НГУ стал заводить внутрь здания людей и показывать, как выглядит сам пункт. Там оказалось около 15-20 мужчин. Все они говорили, что их никто тут не бьет и не пытает.

В это время четырех военных, о которых сказал Пивненко, вывели и их к себе в скорую тут же забрала Валентина Молодая. Она сразу же начала вести прямую трансляцию и показывать всех, о ком говорила до этого. Сначала она показала мужчину, у которого, по ее словам, сломана спина – при этом он сам дошел до кареты скорой и сел в нее.

Затем она показала мужчину, который, по ее словам, ослеп. Когда она навела на него камеру, он отложил телефон, в который смотрел еще несколько минут назад, и широко открыл глаза. Позже их доставили в медцентры.

Тот факт, что четырех мужчин все же вывели с пункта и увезли в больницы, не успокоил людей, скорее наоборот. Собравшиеся вдруг стали требовать, чтобы освободили вообще всех, кто там находится. И в НГУ решили их вывести.

Но когда 17 человек вывели из пункта и посадили в автобусы, чтобы вывезти, люди стали толкать автобусы. Зачем – никто объяснить не смог.

Также на место происшествия приехал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Со словами "Я приехал разобраться, что у вас тут, бл*ть, происходит" он зашел в толпу и стал пытаться разговаривать с людьми. На передний план тут же вышла Валентина Молодая и стала рассказывать свою версию событий – о четырех мужчинах, которые удерживались здесь в критическом состоянии, и остальных, кого здесь регулярно пытают.

Буданов все выслушал и зашел в здание. Там ему показали того самого 14-летнего парня, которые парой часов ранее упал за забор и исчез. Он сидел в термоодеяле и испуганно смотрел на главу ОП. Буданов спросил его как он тут оказался, и парень рассказал, что пришел сюда "с пацанами", но они ушли, а он остался. Потом ему позвонила его сестра и Буданов попросил с ней поговорить.

"Ваш брат передо мной сидит, замотанный в одеяло, в принципе, нормальный, кроме того, что херово выглядит".

Позже за подростком пришла его сестра и вывела его из здания. Его испуганное лицо тут же разошлось по всем сетям и какое-то время люди были уверены, что его пытали. Сам же глава ОП снова вышел к толпе и еще раз попросил разойтись, но напоролся на те же крики и фактически от тех же людей, которые до этого кричали на Пивненко.

Вечер возле пункта закончился потасовками – кто кого бил и за что, уже мало кто понимал.

Действующие лица

Главная "героиня" вчерашнего скандала – 49-летняя Валентина Молодая. Ее довольно быстро нашли в соцсетях, которые она ведет весьма активно. На ее странице в Tik-Tok сказано, что она "журналистка-расследовательница" и "власти выгодно, чтобы меня не слышали".

Согласно открытым данным, Валентина Молодая еще в начале октября предлагала выходить на митинги "Мы за мир в Украине". Сама она якобы работает пластическим хирургом – это написано у нее в Instagram. Также она находится в списке людей, которые скрываются от правоохранительных органов, а ее муж сам в свое время ушел в СЗЧ.

Машина скорой помощи, на которой она приехала, раньше принадлежала частной фирме "Медпрестиж", которую закрыли еще в 2024 году. Об этом журналистам сообщил владелец фирмы Михаил Фурман. Машину выкупили, но запретили пользоваться ей под брендом фирмы. Молодая очевидно эти запреты проигнорировала, а присутствующим у пункта полицейским представлялась как владелица фирмы.

Во вторник, 4 ноября, Кирилл Буданов заявил, что Валентину Молодую задержали. Позже она появилась в базе "Миротворец" – там ее описали как "профессиональную подстрекательницу". Также в ее телефоне нашли переписку с Татьяной Киреевой по поводу "освобождения" одного из военных, ушедших в СЗЧ.

Вместе с ней на "скорой" приехал мужчина – его идентифицировали как Виктора Ену. В свое время его привлекали по делу о мошенничестве и обороте наркотиков.

Один из тех, кто громче всех кричал на Пивненко и Буданова, – Андрей Рачок. Он частый гость на разного рода митингах. Еще в 2020 году он повалил на Подоле ханукальный светильник, который установили в честь праздника. Во время эпидемии коронавируса он выступал против вакцинации, а также собирал протесты в поддержку еще одного известного псевдоактивиста и провокатора Остапа Стахива. Во время событий 2 ноября Рачок также активно вел трансляцию на Tik-Tok.

Реакция власти

Во вторник, 3 ноября, в МВД собрали брифинг, на котором присутствовали министр внутренних дел Иван Выговский, командующий НГУ Александр Пивненко, глава Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе и замглавы СБУ Иван Рудницкий.

По словам Пивненко, в пункте размещались военнослужащие, которых потом доправляли в части или на БЗВП. В частности, несколько человек, которых толпа требовала отпустить, должны были на днях ехать на военную подготовку.

Те четверо, о ком шла речь изначально, были доставлены недавно. Из них двое ранее ушли в СЗЧ.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке (фото из открытых источников)

"Один получил травму на БЗВП, он во время воздушной тревоги упал. Мы этим занимаемся, у нас есть медики. Поверьте, если там были нарушения, люди будут наказаны", – сказал Пивненко.

Остальных решили выпустить, потому что не хотели допустить столкновений с собравшейся у пункта толпой.

"Я посмотрел, что эскалация становится серьезнее, смотрю, что бросают камни, используют газ, думаю, ладно… Мы дали автобусы, их загрузили, я их направил в медцентр, думаю, проведем обследование. Но вы же видели, посадили их в автобус, а его стали толкать", – добавил Пивненко.

О нелогичности действий самих собравшихся рассказал и Цуцкиридзе. Он отметил, что на место прибыло около 40 полицейских, им дали приказ не вмешиваться и не вестись на провокации.

"Это военный объект, он по сути под охраной и все требования туда попасть полиции фактически были незаконными, поскольку без санкции суда мы не могли туда попасть… ", – рассказал Цуцкиридзе.

По факту самого происшествия было заведено несколько уголовных дел. Первое открыло ГБР – оно касается проверки того, насколько командование части соблюдало закон в отношении военнослужащих. Еще одно завели на саму Валентину Молодую.

"Это смоделированная и срежиссированная ситуация, которая началась с того, что приехала эта "медикиня" на автомобиле, брендированном под "скорую" якобы для оказания медицинской помощи. Эти тезисы о том, что там "пыточная" и там кто-то умер – фейки, которые транслировала эта женщина".

Также идентифицировали по меньшей мере 16 человек – радикально настроенных лиц, которые совершали действия против полиции и военных.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке (фото из открытых источников)

Под конец брифинга Выговский отметил, что такая схема в целом периодически используется. Для того, чтобы вытащить людей с пунктов дислокации, определенные лица идут на провокации и, пользуясь агрессивными настроениями толпы, дают возможность военнообязанным уйти.

Однако почему в этот раз это переросло в масштабный скандал с потасовками и драками – непонятно. Когда брифинг окончился, Пивненко окружили журналисты и попросили его сформулировать месседж для тех, кто 2 ноября пришел под пункт и требовал "выпустить всех".

"Понимайте, что вы делаете. Не надо качать наших военнослужащих, потому что мы выполняем задачи. Нам очень неприятно, когда мы выполняем задачи, мы теряем своих, они в плену, а потом происходит так, что народ, которых мы защищаем, потом вот так с нами разговаривает. Я уверен, оценка будет дана".