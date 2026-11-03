Конфликт в Петропавловской Борщаговке: как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией

В Петропавловской Борщаговке под Киевом 2 ноября произошел масштабный скандал возле военной части Нацгвардии. Люди, собравшиеся там, утверждали, что в подвалах здания пытают военных, ушедших в СЗЧ. Скандал быстро перерос в потасовки и драки, затянувшись до ночи. Детальнее о том, что произошло, – читайте в статье РБК-Украина.
В Петропавловской Борщаговке под Киевом 2 ноября произошел масштабный скандал возле военной части Нацгвардии. Люди, собравшиеся там, утверждали, что в подвалах здания пытают военных, ушедших в СЗЧ. Скандал быстро перерос в потасовки и драки, затянувшись до ночи.
Детальнее о том, что произошло, – читайте в статье РБК-Украина.
Главное:
Первые сообщения о беспорядках в Петропавловской Борщаговке в социальных сетях появились около 13:00. К дому, вокруг которого потом и развивались события, приехала машина скорой помощи частной фирмы "Медпрестиж". В ней находились двое человек – женщина, которую позже идентифицировали как Валентину Молодую, и мужчина – водитель.
Женщина, представившись фельдшером, сразу сняла несколько видео. На них она говорит, что в доме находятся 40 человек, их пытают и убивают.
"Возле дома стоит бусик, он на иностранных номерах, работает генератор. Люди, подтягиваемся!", – добавила женщина в конце видео.
На втором она же разговаривает уже с полицией, которую, судя по всему, вызвала сама. "Там человек находится внутри, четыре человека, один с перебитым хребтом, у второго (неразборчиво – ред.)... Я сейчас вам покажу видео. Если сейчас человек умрет, вам всем будут гайки, я вам сообщаю", – сказала она полиции.
В это же время информация про 40 человек в подвалах дома стала распространяться по пабликам. Валентина Молодая же, находясь на месте, вдруг сообщила, что один из мужчин, которые, по ее словам, в критическом состоянии, умер. Сразу же после этого информацию опровергли.
К этому времени уже было известно, что в доме находится пункт размещения военных Нацгвардии Украины – там содержатся как и те, кого мобилизовали, так и те, кто в свое время ушел в СЗЧ. Поэтому доступ к самому объекту запрещен. Но собравшихся возле него людей это не остановило.
К 15:00 у дома было уже около ста человек. Люди требовали выпустить тех четверых, о которых говорила "фельдшер". Она же показывала всем желающим видео, на котором мужчины жалуются, что их травмировали. Где было записано это видео и кто эти мужчины – непонятно.
Сама же Валентина Молодая вела себя довольно вызывающе – она кричала на полицию, а потом встала на колени и стала просить их дать ей доступ к дому. Все это время она вела прямую трансляцию с помощью телефона. Женщины, которые ее окружили, в то же время кричали на полицию, от которой требовали открыть ворота дома, чего они сделать не могли – на любое проникновение в здание как минимум необходима санкция от суда.
Первые стычки с полицией произошли около 16:30. В правоохранителей кидались яйцами, провоцировали на драку. Также присутствующие пытались выломать ворота и прорваться в здание для того, чтобы вывести оттуда военнослужащих.
Один из участников беспорядков – 14-летний парень вылез на ворота, стал кричать в сторону военных, находящихся внутри здания, и швырять туда камни в попытках, видимо, разбить окна. Не удержавшись на краю забора он упал за ворота.
Около 17:00 полиция вышла с официальными сообщением. Правоохранители рассказали, что прибыли на место по звонку Валентины Молодой, которая представилась фельдшером. А вся информация про смерть тех, кто находится в пункте, не соответствует действительности.
Ближе к вечеру на место приехал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко. Он пытался поговорить с людьми и уладить конфликт.
"Четырех военнослужащих мы отправили, которые нуждались в медицинской помощи. Это военнослужащие, которые были пойманы после СЗЧ. А остальные военнослужащие – это военнослужащие Нацгвардии", – говорил Пивненко.
Но военному все время приходилось перебивать толпу. В какой-то момент на него стал кричать мужчина и спрашивать: "Вы что там ох*ели все?" Подобный тон только подзадоривал собравшихся.
Помимо разговоров с толпой, командующий НГУ стал заводить внутрь здания людей и показывать, как выглядит сам пункт. Там оказалось около 15-20 мужчин. Все они говорили, что их никто тут не бьет и не пытает.
В это время четырех военных, о которых сказал Пивненко, вывели и их к себе в скорую тут же забрала Валентина Молодая. Она сразу же начала вести прямую трансляцию и показывать всех, о ком говорила до этого. Сначала она показала мужчину, у которого, по ее словам, сломана спина – при этом он сам дошел до кареты скорой и сел в нее.
Затем она показала мужчину, который, по ее словам, ослеп. Когда она навела на него камеру, он отложил телефон, в который смотрел еще несколько минут назад, и широко открыл глаза. Позже их доставили в медцентры.
Тот факт, что четырех мужчин все же вывели с пункта и увезли в больницы, не успокоил людей, скорее наоборот. Собравшиеся вдруг стали требовать, чтобы освободили вообще всех, кто там находится. И в НГУ решили их вывести.
Но когда 17 человек вывели из пункта и посадили в автобусы, чтобы вывезти, люди стали толкать автобусы. Зачем – никто объяснить не смог.
Также на место происшествия приехал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Со словами "Я приехал разобраться, что у вас тут, бл*ть, происходит" он зашел в толпу и стал пытаться разговаривать с людьми. На передний план тут же вышла Валентина Молодая и стала рассказывать свою версию событий – о четырех мужчинах, которые удерживались здесь в критическом состоянии, и остальных, кого здесь регулярно пытают.
Буданов все выслушал и зашел в здание. Там ему показали того самого 14-летнего парня, которые парой часов ранее упал за забор и исчез. Он сидел в термоодеяле и испуганно смотрел на главу ОП. Буданов спросил его как он тут оказался, и парень рассказал, что пришел сюда "с пацанами", но они ушли, а он остался. Потом ему позвонила его сестра и Буданов попросил с ней поговорить.
"Ваш брат передо мной сидит, замотанный в одеяло, в принципе, нормальный, кроме того, что херово выглядит".
Позже за подростком пришла его сестра и вывела его из здания. Его испуганное лицо тут же разошлось по всем сетям и какое-то время люди были уверены, что его пытали. Сам же глава ОП снова вышел к толпе и еще раз попросил разойтись, но напоролся на те же крики и фактически от тех же людей, которые до этого кричали на Пивненко.
Вечер возле пункта закончился потасовками – кто кого бил и за что, уже мало кто понимал.
Главная "героиня" вчерашнего скандала – 49-летняя Валентина Молодая. Ее довольно быстро нашли в соцсетях, которые она ведет весьма активно. На ее странице в Tik-Tok сказано, что она "журналистка-расследовательница" и "власти выгодно, чтобы меня не слышали".
Согласно открытым данным, Валентина Молодая еще в начале октября предлагала выходить на митинги "Мы за мир в Украине". Сама она якобы работает пластическим хирургом – это написано у нее в Instagram. Также она находится в списке людей, которые скрываются от правоохранительных органов, а ее муж сам в свое время ушел в СЗЧ.
Машина скорой помощи, на которой она приехала, раньше принадлежала частной фирме "Медпрестиж", которую закрыли еще в 2024 году. Об этом журналистам сообщил владелец фирмы Михаил Фурман. Машину выкупили, но запретили пользоваться ей под брендом фирмы. Молодая очевидно эти запреты проигнорировала, а присутствующим у пункта полицейским представлялась как владелица фирмы.
Во вторник, 4 ноября, Кирилл Буданов заявил, что Валентину Молодую задержали. Позже она появилась в базе "Миротворец" – там ее описали как "профессиональную подстрекательницу". Также в ее телефоне нашли переписку с Татьяной Киреевой по поводу "освобождения" одного из военных, ушедших в СЗЧ.
Вместе с ней на "скорой" приехал мужчина – его идентифицировали как Виктора Ену. В свое время его привлекали по делу о мошенничестве и обороте наркотиков.
Один из тех, кто громче всех кричал на Пивненко и Буданова, – Андрей Рачок. Он частый гость на разного рода митингах. Еще в 2020 году он повалил на Подоле ханукальный светильник, который установили в честь праздника. Во время эпидемии коронавируса он выступал против вакцинации, а также собирал протесты в поддержку еще одного известного псевдоактивиста и провокатора Остапа Стахива. Во время событий 2 ноября Рачок также активно вел трансляцию на Tik-Tok.
Во вторник, 3 ноября, в МВД собрали брифинг, на котором присутствовали министр внутренних дел Иван Выговский, командующий НГУ Александр Пивненко, глава Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе и замглавы СБУ Иван Рудницкий.
По словам Пивненко, в пункте размещались военнослужащие, которых потом доправляли в части или на БЗВП. В частности, несколько человек, которых толпа требовала отпустить, должны были на днях ехать на военную подготовку.
Те четверо, о ком шла речь изначально, были доставлены недавно. Из них двое ранее ушли в СЗЧ.
"Один получил травму на БЗВП, он во время воздушной тревоги упал. Мы этим занимаемся, у нас есть медики. Поверьте, если там были нарушения, люди будут наказаны", – сказал Пивненко.
Остальных решили выпустить, потому что не хотели допустить столкновений с собравшейся у пункта толпой.
"Я посмотрел, что эскалация становится серьезнее, смотрю, что бросают камни, используют газ, думаю, ладно… Мы дали автобусы, их загрузили, я их направил в медцентр, думаю, проведем обследование. Но вы же видели, посадили их в автобус, а его стали толкать", – добавил Пивненко.
О нелогичности действий самих собравшихся рассказал и Цуцкиридзе. Он отметил, что на место прибыло около 40 полицейских, им дали приказ не вмешиваться и не вестись на провокации.
"Это военный объект, он по сути под охраной и все требования туда попасть полиции фактически были незаконными, поскольку без санкции суда мы не могли туда попасть… ", – рассказал Цуцкиридзе.
По факту самого происшествия было заведено несколько уголовных дел. Первое открыло ГБР – оно касается проверки того, насколько командование части соблюдало закон в отношении военнослужащих. Еще одно завели на саму Валентину Молодую.
"Это смоделированная и срежиссированная ситуация, которая началась с того, что приехала эта "медикиня" на автомобиле, брендированном под "скорую" якобы для оказания медицинской помощи. Эти тезисы о том, что там "пыточная" и там кто-то умер – фейки, которые транслировала эта женщина".
Также идентифицировали по меньшей мере 16 человек – радикально настроенных лиц, которые совершали действия против полиции и военных.
Под конец брифинга Выговский отметил, что такая схема в целом периодически используется. Для того, чтобы вытащить людей с пунктов дислокации, определенные лица идут на провокации и, пользуясь агрессивными настроениями толпы, дают возможность военнообязанным уйти.
Однако почему в этот раз это переросло в масштабный скандал с потасовками и драками – непонятно. Когда брифинг окончился, Пивненко окружили журналисты и попросили его сформулировать месседж для тех, кто 2 ноября пришел под пункт и требовал "выпустить всех".
"Понимайте, что вы делаете. Не надо качать наших военнослужащих, потому что мы выполняем задачи. Нам очень неприятно, когда мы выполняем задачи, мы теряем своих, они в плену, а потом происходит так, что народ, которых мы защищаем, потом вот так с нами разговаривает. Я уверен, оценка будет дана".