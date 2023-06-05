Конфлікт наростає? "Вагнерівці" взяли в полон російського підполковника: що чекати далі

"Конфлікти були завжди"

За словами експерта, Пригожин наразі "заробляє собі політичні бали", показуючи неспроможність російської армії виконувати ті чи інші зобов'язання.

"Насправді такі сутички були вже давно, вони пов'язані з самими звичайними ревнощами. Тому що "вагнерівці" краще забезпечувалися, краще фінансуються. Їх постійно показують по ТБ, про них говорять як про "героїв". А Збройні сили Російської Федерації на цьому фоні виглядають ну дуже непривабливо", - пояснює Ягун.

Він звернув увагу, що конфлікти в окупантів були завжди: між "вагнерівцями" і "кадирівцями", між "кадирівцями" і умовними "мобіками" тощо.

"Все це в комплексі говорить про те, що немає тої армії про яку вони там всім розказували по телебаченню. Немає нормального командування, єдиного розуміння, що вони роблять і як їм вчиняти", - зазначив Ягун.

Чого чекати далі?

Колишній заступник голови СБУ не виключає, що після зовнішніх конфліктів власник ПВК "Вагнера" може переключитися на внутрішні.

"Пригожин зараз розуміє, що він на фронті нічого не може спіймати. Він фактично виводить свої підрозділи в тил. Намагається їх переформатувати, підготувати, вилікувати і якось доповнити й готуватися до внутрішніх конфліктів. Тому що зовнішні його не цікавлять", - вважає Ягун.

За словами експерта, все що ватажок "вагнерівців" міг взяти від зовнішніх конфліктів, він вже взяв.

"Пригожин вже залишився в російській історіографії як людина, яка "взяла" місто Бахмут. А хтось його "втратив". І на цьому фоні ЗС РФ болісно спостерігати історію про нібито взяття "вагнерівцями" в полон командира 72-ї бригади. Тим більше це та бригада, яка мала б замінити ПВК на окремих ділянках. Як з'ясувалося - не ділянки не підготовлені, не бійці. Вони почали тікати в перші дні. Все це відповідає дійсності", - наголошує Ягун.

Він підкреслив, все це говорить про те, що між російською регулярною армією і найманцями Пригожина дійсно є конфлікти.

"І дороги "вагнерівцям" справді мінували. А чому мінують? Бо це правда про загородзагони в окупантів. Вони здійснюють перекриття шляхів відступу в першу чергу для своїх, щоб ті не втекли. Тому все йде по їхньому "плану", до фрагментації російських силових структур і самої Росії", - підсумував співрозмовник.

Передісторія

Нагадаємо, що 4 червня пізно ввечері в прес-службі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина було опубліковано відео із нібито затриманим підполковником 72-ї окремої мотострілецької бригади, який "перебував у стані алкогольного сп'яніння". Його звинуватили в обстрілі "вагнерівців".

Сам же "полонений підполковник" на відео зізнається у скоєному і каже, що відкрив по найманцях вогонь через "особисту неприязнь".

Що цікаво, цій історії передувала заява ЧВК про те, що їх найманці 17 травня нібито вступили в бій із регулярною армією Росії. Терористи буцімто помітили поблизу селищ Опитне та Озарянівка неподалік Бахмута "групи Міноборони Росії, які мінували дороги в тиловій зоні "вагнерівців".

Туди, нібито висунулися сапери від ПВК, які "знайшли міни й розпочали розмінування". Втім, згодом "вагнерівці" були "змушені припинити роботи", оскільки по них відкрили вогонь зі стрілкової зброї "з боку позицій Міноборони РФ".

Про Бої в Бахмуті і "відхід" вагнерівців

Нагадаємо, Пригожин вже неодноразово заявляв так званий "вихід" з Бахмута. І от востаннє була оголошена дата 25 травня. Що частково і відбулося. В Міноборони Британії підтвердили, що "вагнерівці" почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута.

Як тоді говорив Пригожин, його найманці "передають регулярній російській армії контроль над Бахмутом", а самі нібито підуть у тилові райони "на відновлення".

Втім, за думкою експертів, цей "відхід" більше нагадує фарс, який дозволяє Пригожину втекти "переможцем" з Бахмуту. А своєю чергою всі невдачі в подальшому повісити на Міноборони РФ з яким вже довгий час він конфліктує.

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