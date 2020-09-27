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Конфликт в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона, - премьер Армении

Ереван, Воскресенье 27 сентября 2020 15:56
Конфликт в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона, - премьер Армении
Фото: Никол Пашинян (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе может выйти за пределы Кавказского региона. ОБСЕ и международное сообщество должны вмешаться и сфокусировать свое внимание на серьезности этой ситуации.

С таким заявлением выступил в своем видеообращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

По его словам, сейчас мир оказался на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, которая может иметь самые непредсказуемые последствия.

"Война может выйти за пределы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечения Турции в конфликт", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Азербайджанская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.

Позже Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии под контроль семи поселений в Нагорном Карабахе.

После эскалации конфликта в регионе Азербайджан и Армения провели заседания своих Совбезов.

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