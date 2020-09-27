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Конфлікт в Нагірному Карабасі може вийти за межі регіону, - прем'єр Вірменії

Єреван, Неділя 27 вересня 2020 15:56
Конфлікт в Нагірному Карабасі може вийти за межі регіону, - прем'єр Вірменії
Фото: Нікол Пашинян (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі може вийти за межі Кавказького регіону. ОБСЄ та міжнародне співтовариство повинні втрутитися та сфокусувати свою увагу на серйозності цієї ситуації.

З такою заявою виступив у своєму відеозверненні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։

Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Неділя, 27 вересня 2020 р.

За його словами, зараз світ опинився на порозі широкомасштабної війни на Південному Кавказі, яка може мати найбільш непередбачувані наслідки.

"Війна може вийти за межі регіону і мати ширші масштаби. Я закликаю міжнародну спільноту використовувати всі важелі та не допустити втягнення Туреччини в конфлікт", - наголосив Пашинян.

Нагадаємо, вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між збройними силами Азербайджану та Вірменії. Азербайджанська армія перейшла у наступ по всій лінії зіткнення.

Пізніше Міністерство оборони Азербайджану заявило про взяття під контроль семи поселень у Нагірному Карабасі.

Після ескалації конфлікту в регіоні Азербайджан та Вірменія провели засідання своїх Радбезів.

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