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Конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу, - МИД Армении

Ереван, Среда 20 января 2021 15:36
Конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу, - МИД Армении
Фото: Ара Айвазян (flickr.com mfarussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу. Эта фаза заключается в том, что Армении и непризнанному Нагорному Карабаху нужно создать единую повестку.

Об этом шла речь на часе вопросов к правительству в парламенте Армении, который транслировался в YouTube.

Айвазан обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в "провокационных заявлениях, которые противоречат друг другу".

"С одной стороны он отмечает, что конфликт решен, а с другой стороны он делает провокационные заявления, которые разжигают конфликт. Это наверное значит, что конфликт вошел в новую фазу, где необходимо формирование единой повестки армянских сторон", - сказал он.

Напомним, осенью 2020 года произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Азербайджан перешел в наступление, чтобы вернуть оккупированные Арменией территории

В ходе боевых действий азербайджанская армия вернула под свой контроль большинство оккупированных территорий, поэтому Армения была вынуждена согласиться на перемирие. Соглашение о завершении войны было подписано в Москве лидерами России, Азербайджана и Армении.

Как писало РБК-Украина, недавно премьер Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован, поскольку еще не решен ряд вопросов.

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