Конфлікт у Нагірному Карабасі: Баку повідомляє про майже 100 мирних поранених і загиблих

Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)

Через військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі загинули 22 мирних жителів. Поранені 74 людини.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі Азербайджану, передають "РИА Новости".

"Кількість загиблих на цю мить становить 22 людини. Поранених 74. Число цивільних об'єктів, яким завдано шкоди - 49, будинків - 248", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня 2020 року. Обидві сторони заявляють про досягнуті успіхи та значні втрати противника.

Раніше в Міноборони Вірменії заявили, що в ході конфлікту в Нагірному Карабасі наступ армії Азербайджану 3 жовтня було зупинено.

Своєю чергою, Азербайджан заявив про відновлення контролю над 7 населеними пунктами в Нагірному Карабасі, які до цього часу перебували під окупацією Вірменії.

Крім цього, президент Азербайджану Ільхам Алієв висунув вимоги до Вірменії для припинення війни.