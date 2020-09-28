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Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о гибели мирных жителей

Нагорный Карабах, Понедельник 28 сентября 2020 00:55
Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о гибели мирных жителей
Фото: военные (facebook/nkrmil)
Автор: Артур Родивилов

Азербайджан и представители так называемой Нагорно-Карабахской республики заявляют о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов 27 сентября. Сообщается о смерти двух мирных жителей, ранены более 30.

Об этом передает "Радио Свобода".

По утверждению армянской стороны, более 50 населенных пунктов подверглись атакам с помощью азербайджанских беспилотников и артиллерии.

"Армянская сторона также сообщила о потерях среди бойцов вооруженных формирований Нагорного Карабаха - 16 погибших и около сотни раненых", - говорится в сообщении.

Между тем в Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми.

Азербайджанская сторона пока официально не сообщала о потерях. По данным азербайджанских военных, им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, высот, а также "перерезать" шоссе, соединяющее Нагорный Карабах с Арменией. Армянская сторона это отрицает.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Министерства обороны Азербайджана, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

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