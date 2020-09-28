Конфлікт у Нагірному Карабаху: Азербайджан заявив про загибель мирних жителів

Фото: військові (facebook/nkrmil)

Азербайджан і представники так званої Нагірно-Карабахської республіки заявляють про жертви серед цивільного населення в результаті обстрілу 27 вересня. Повідомляється про смерть двох мирних жителів, пораненні понад 30.

Про це передає "Радіо Свобода".

За твердженням вірменської сторони, понад 50 населених пунктів піддалися атакам за допомогою азербайджанських безпілотників і артилерії.

"Вірменська сторона також повідомила про втрати серед бійців збройних формувань Нагірного Карабаху - 16 загиблих і близько сотні поранених", - йдеться в повідомленні.

Між тим в Міноборони Вірменії заявили, що азербайджанська сторона втратила 200 осіб убитими.

Азербайджанська сторона поки офіційно не повідомляла про втрати. За даними азербайджанських військових, їм вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, висот, а також "перерізати" шосе, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією. Вірменська сторона це заперечує.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю Азербайджан перейшов у наступ уздовж лінії Нагірно-Карабахського конфлікту. За даними Міністерства оборони Азербайджану, під контроль Баку вже взято як мінімум 7 населених пунктів.

Крім того, президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом в Нагірному Карабасі.