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Армения заявила, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми

Ереван, Воскресенье 27 сентября 2020 23:20
Армения заявила, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми
Фото: военные (facebook.nkrmil)
Автор: Артур Родивилов

По информации Министерства обороны Армении, в ходе боестолкновений 27 сентября с азербайджанской стороны погибло около 200 человек. Баку потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников

Об этом на встрече с журналистами заявил представитель ведомства Арцрун Ованисян, сообщает News.am.

Потери армянской стороны уточняются. По словам представителя Минобороны, ранено около 100 военнослужащих, 10 из них эвакуированы в Ереван.

Замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артур Саргсян ранее на пресс-конференции в Степанакерте говорил о 16 погибших с армянской стороны.

В Баку информацию о жертвах конфликта пока не комментировали.

Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился сегодня. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации" и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Как отмечали в НАТО, конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, поэтому сторону должны вернуться за стол переговоров.

К переговорам призывали Баку и Ереван и в Европейском союзе.

Кроме того, Папа Римский Франциск просил стороны Нагорно-Карабахского конфликта разрешить спор без применения оружия.

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