Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: погибли более 30 человек

По данным киргизской стороны, среди пострадавших - 121 гражданский и 23 человека из силовых структур.

Кроме того, из зоны конфликта эвакуируют местных жителей. Всего свои дома покинули 6 тысяч 786 граждан, из них 4 тысячи 686 - дети.

В то же время, Таджикистан официально до сих пор не сообщил о жертвах. Однако местные издания сообщают, что 30 апреля, состоялись похороны двух жителей, погибших в таджикско-кыргызском конфликте.