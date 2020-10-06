Конфликт на Донбассе может превратиться в замороженный, - американский генерал

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не исключил возможность заморозки конфликта на Донбассе. Украине необходимо готовиться к длительному конфликту и укреплять свою армию и демократические институты.

Об этом в Ходжес заявил в интервью РБК-Украина.

"Безусловно, такая возможность (заморозки конфликта - ред.) есть. Мы видели это при разделении Германии на восток и запад почти 30 лет. Я служил в Корее. Корея разделена почти 70 лет. Так что да, это возможно. Мне это не нравится, но это возможно", - сказал Ходжес.

Он считает, что украинскому правительству необходимо выстроить отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией.

"Таким образом, вы получаете не только безопасность, но и дипломатию, и экономику, и убедитесь, что ни одному российскому кораблю не разрешается идти из Крыма в любой другой европейский порт. Я имею в виду, должно быть так, чтобы Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей. Но для этого потребуется сотрудничество", - добавил американский генерал.

Сейчас, по его мнению, Украина должна и далее не признавать потерю Донбасса и аннексию Крыма, и наращивать свою силу.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников сообщал, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока что отложен, но не снят.

Также РБК-Украина писало, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считают, что Россия хочет законсервировать конфликт на Донбассе.