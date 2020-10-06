Конфлікт на Донбасі може перетворитися на заморожений, - американський генерал

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес не виключив можливість заморозки конфлікту на Донбасі. Україні необхідно готуватися до тривалого конфлікту і зміцнювати свою армію і демократичні інститути.

Про це у Ходжес заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Безумовно, така можливість (заморозки конфлікту - ред.) є. Ми бачили це при поділі Німеччини на схід і захід майже 30 років. Я служив у Кореї. Корея розділена майже 70 років. Так що Так, це можливо. Мені це не подобається, але це можливо", - сказав Ходжес.

Він вважає, що українському уряду необхідно вибудувати відносини з іншими країнами в регіоні - Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею, Туреччиною.

"Таким чином, ви отримуєте не тільки безпеку, але і дипломатію, і економіку, і переконайтеся, що жодному російському кораблю не дозволяється йти з Криму в будь-який інший європейський порт. Я маю на увазі, повинно бути так, щоб Росія не могла використовувати Крим для будь-яких комерційних цілей. Але для цього буде потрібно співробітництво", - додав американський генерал.

Зараз, на його думку, Україна повинна й надалі не визнавати втрату Донбасу і анексію Криму, і нарощувати свою силу.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков повідомляв, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки що відкладено, але не зняте.

Також РБК-Україна писало, що в української делегації в Тристоронньої контактної групи вважають, що Росія хоче законсервувати конфлікт на Донбасі.