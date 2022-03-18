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Конфликт не в чьих-то интересах: Си Цзиньпин - Байдену

Фото: Джо Байден и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с американским лидером Джо Байденом относительно войны в Украине заявил, что "конфликт и конфронтация никого не интересуют". Отметив, что мир является основой межгосударственных отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Межгосударственные отношения не могут перейти к стадии военного противостояния. Конфликт и противостояние не в чьих интересах. Мир и безопасность являются самыми дорогими сокровищами международного сообщества", - сказал Си Цзиньпин.

Как информирует издание, видеоразговор между двумя мировыми лидерами начался сегодня утром.

Отмечено, что это их первая дискуссия за последние несколько месяцев. И, соответственно - с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, вчера в Госдепе США заявили, что Байден собирается попросить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине.

Отметим, накануне американские издания сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи ЦзиньпиньВойна России против Украины