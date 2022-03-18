У Байдена заявили, что США попросят Китай убедить Россию прекратить войну в Украине

Заместитеть госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в пятницу, 18 марта, Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин проведут телефонный разговор. По ее словам, президент США собирается попросить китайского лидера повлиять на Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Его будущее связано с Соединенными Штатами, с Европой, с развивающимися странами по всему миру. Его будущее не с Россией и Владимиром Путиным", - отметила чиновница.

Шерман добавила, что этот шаг покажет, готов ли Си Цзиньпин стать "настоящим лидером на мировой арене".

"Президент призовет Китай использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить Россию прекратить войну", - заявила представитель Госдепа США.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина. Он заявил, что Вашингтон предупредит Пекин о последствиях, которые его ждут в случае предоставления помощи России.

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