Конфликт на Ближнем Востоке ни к чему: FT выяснило, почему Трамп внезапно покинул саммит G7

Американский президент Дональд Трамп ранее на этой неделе покинул саммит G7 в Канаде еще до его завершения. Причина его внезапного возвращения в США может быть в нежелании общаться с некоторыми лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В этот понедельник, 16 июня, Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, пропустив второй день мероприятия, который включал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он утверждал, что его нужно было вернуть в Вашингтон, чтобы решить конфликт между Израилем и Ираном. Однако люди, знакомые с ходом обсуждений, по данным издания, заявили, что его решение уйти было частично вызвано раздражением в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером.