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Конфликт на Ближнем Востоке ни к чему: FT выяснило, почему Трамп внезапно покинул саммит G7

США, Четверг 19 июня 2025 16:28
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Конфликт на Ближнем Востоке ни к чему: FT выяснило, почему Трамп внезапно покинул саммит G7 Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп ранее на этой неделе покинул саммит G7 в Канаде еще до его завершения. Причина его внезапного возвращения в США может быть в нежелании общаться с некоторыми лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В этот понедельник, 16 июня, Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, пропустив второй день мероприятия, который включал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он утверждал, что его нужно было вернуть в Вашингтон, чтобы решить конфликт между Израилем и Ираном.

Однако люди, знакомые с ходом обсуждений, по данным издания, заявили, что его решение уйти было частично вызвано раздражением в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером.

Макрон посетил Гренландию

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент Макрон прибыл в Гренландию. Тем самым став первым главой иностранного государства, который прилетел в автономию после угроз американского президента Дональда Трампа об аннексии.

План визита французского президента предусматривал посещение ледника и подъем на борт датского фрегата. Как отмечает Le Figaro, это своеобразные послания, которые расшифровываются как поддержка суверенитета и территориальной целостности Гренландии, ее экономического развития и мобилизация на фоне "тревожного таяния ледников".

Более того, на следующий день Макрон заявил о готовности Франции к участию в совместных учениях, направленных на усиление безопасности в Гренландии.

Посягательство Трампа на Гренландию

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с заявлениями, что Гренландия "должна войти в состав США".

Американский лидер даже угрожал тем, что для реализации своих планов он может применить силу.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Эммануэль Макрон
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