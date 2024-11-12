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Конфлікт "Асгарда" з "радником Павлюка": Сухопутні війська розпочали додаткову перевірку

Вівторок 12 листопада 2024 20:06
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Конфлікт "Асгарда" з "радником Павлюка": Сухопутні війська розпочали додаткову перевірку Ілюстративне фото: Сухопутні війська перевірять обставини конфлікту "Асгарда" з "радником Павлюка" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Командування Сухопутних військ розпочало додаткову перевірку конфлікту між Олександром Дмітрієвим та військовими підрозділи "Асгард". Така перевірка проводиться на основі висновків Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

"Неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно вжиті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва О.В., згідно з частиною 1 статті 68 Закону України "Про державну службу", відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію", - зазначили в Сухопутні війська.

Там уточнили, що також розпочато службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та встановлення ступеня вини військовослужбовців.

Інформацію щодо результатів пообіцяли опублікувати додатково.

Конфлікт "Асгарда" та "радника Павлюка"

Нагадаємо, у жовтні військовослужбовці підрозділу "Асгард" заявляли, що їм погрожував Олександр Дмітрієв на прізвисько Тихохід.

Він представлявся радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка і віддавав накази про переміщення особового складу підрозділу.

У відповідь на такі чутки Сухопутні війська вирішили провести ретельне розслідування інциденту.

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