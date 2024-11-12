Конфлікт "Асгарда" з "радником Павлюка": Сухопутні війська розпочали додаткову перевірку
Командування Сухопутних військ розпочало додаткову перевірку конфлікту між Олександром Дмітрієвим та військовими підрозділи "Асгард". Така перевірка проводиться на основі висновків Військової служби правопорядку ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.
"Неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно вжиті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва О.В., згідно з частиною 1 статті 68 Закону України "Про державну службу", відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію", - зазначили в Сухопутні війська.
Там уточнили, що також розпочато службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та встановлення ступеня вини військовослужбовців.
Інформацію щодо результатів пообіцяли опублікувати додатково.
Конфлікт "Асгарда" та "радника Павлюка"
Нагадаємо, у жовтні військовослужбовці підрозділу "Асгард" заявляли, що їм погрожував Олександр Дмітрієв на прізвисько Тихохід.
Він представлявся радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка і віддавав накази про переміщення особового складу підрозділу.
У відповідь на такі чутки Сухопутні війська вирішили провести ретельне розслідування інциденту.
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