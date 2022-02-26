UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать ВСУ, - Верещук

Автор: Мария Кучерявец

Правительство распорядилось передавать конфискованное судами и таможней имущество на нужды украинской армии. В первую очередь речь идет о транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в Facebook.

"Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (прежде всего речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малюське и всем причастным за оперативную работу!", - написала она.

Вместе с тем недавно, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народам мира через полномасштабное вторжение России в Украину и призвал помочь вооружениями и техникой.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныИрина ВерещукКонфискация имущества