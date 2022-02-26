Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать ВСУ, - Верещук

"Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (прежде всего речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малюське и всем причастным за оперативную работу!", - написала она.

Вместе с тем недавно, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народам мира через полномасштабное вторжение России в Украину и призвал помочь вооружениями и техникой.

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