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Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать ВСУ, - Верещук

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 19:33
Конфискованное судами и таможней имущество будут передавать ВСУ, - Верещук Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство распорядилось передавать конфискованное судами и таможней имущество на нужды украинской армии. В первую очередь речь идет о транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в Facebook.

"Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (прежде всего речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малюське и всем причастным за оперативную работу!", - написала она.

Вместе с тем недавно, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народам мира через полномасштабное вторжение России в Украину и призвал помочь вооружениями и техникой.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Ирина Верещук Конфискация имущества
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