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Конфісковане судами та митницею майно передаватимуть ЗСУ, - Верещук

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Київ, Субота 26 лютого 2022 19:33
Конфісковане судами та митницею майно передаватимуть ЗСУ, - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд розпорядився передавати конфісковане судами та митницею майно на потреби української армії. Першочергово йдеться про транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук у Facebook.

"Сьогодні Уряд прийняв Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (найперше йдеться про автотранспорт). Дякую міністру юстиції Денису Малюсьці та всім причетним за оперативну роботу!", - написала вона.

Разом з тим нещодавно, голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав допомогти озброєннями і технікою.

Докладніше про те, що зараз відбувається в Україні, про ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Збройні сили України Ірина Верещук Конфіскація майна
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