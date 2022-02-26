Конфісковане судами та митницею майно передаватимуть ЗСУ, - Верещук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук у Facebook.

"Сьогодні Уряд прийняв Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (найперше йдеться про автотранспорт). Дякую міністру юстиції Денису Малюсьці та всім причетним за оперативну роботу!", - написала вона.

Разом з тим нещодавно, голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав допомогти озброєннями і технікою.

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