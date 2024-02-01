Конфіскація авто у Польщі: що буде з машинами порушників ПДР

Із 14 березня 2024 року в Польщі набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу. Нові норми дозволятимуть конфіскацію автомобіля у порушників правил дорожнього руху.

Таке покарання чекає на водіїв, які керуватимуть авто у нетверезому стані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl .

За які порушення вилучатимуть автомобіль

Конфіскацію застосовуватимуть до водіїв, які керуватимуть машиною у нетверезому стані та стануть винуватцями аварії. Зокрема, будуть діяти такі підстави для конфіскації авто:

при рівні алкоголю у крові водія понад 1,5 проміле достатньо буде факту підтвердження стану алкогольного сп’яніння;

якщо водій став причиною чи учасником ДТП, а в його крові рівень алкоголю від 1 проміле;

якщо водій неодноразово за останні два роки керує автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (достатньо 0,5 проміле і менше);

якщо водій скоїть ДТП і втече з місця події.

На сьогодні водіння в нетверезому стані (до 0,5 проміле) карається штрафом у розмірі щонайменше 2 500 злотих (577 євро), забороною на водіння від 6місяців до 3 років і 15 штрафними балами.

Водіння в стані алкогольного сп’яніння (від 0,5 проміле) може каратися позбавленням волі до 3 років, забороною на керування автомобілем мінімум на 3 роки та 15 штрафними балами.

Фото: Дорожній рух у Польщі (gettyimages.com)

Як відбувається конфіскація автомобіля

Поліція арештовує транспортний засіб на 7 днів і відкриває провадження у справі про конфіскацію автомобіля за керування в нетверезому стані. Після цього прокуратура накладає арешт на автомобіль та направляє справу до суду. Суд виносить рішення про вилучення.

Згідно з законом, суд зможе утриматися від конфіскації лише у виняткових випадках, виправданих особливими обставинами, і лише за умови, що водій не був причетним до ДТП.

Автомобілі, які вилучатимуть у нетверезих водіїв, переходитимуть у власність держави. Їх виставлятимуть на продаж на аукціонах. Займатиметься цим податкова служба.

Після рішення суду конфісковану машину спершу буде оцінювати судовий виконавець, а після цього буде оголошений аукціон. Початкова ціна складатиме 75% оціненої вартості автомобіля. Оголошення будуть публікувати у відкритих джерелах. Якщо на першому аукціоні не знайдеться охочих придбати вилучений автомобіль, на наступних торгах його ціна знизиться до 50% оціненої вартості.

Ті, хто захочуть придбати вилучений транспортний засіб, повинні будуть внести заставу у 10% від оцінюваної ціни. Це треба буде зробити мінімум за 2 дні. Якщо учасник не переможе на аукціоні, заставу йому повернуть. Якщо переможе – гроші врахують до повної ціни.

Фото: Автомобіль конфіскують, якщо у крові водія 1,5 проміле алкоголю (gettyimages.com)

Які недоліки придбання автомобіля на аукціоні

Придбання конфіскованого автомобіля на аукціоні має певні недоліки. Наприклад, авто можна оглядати лише поверхово, а для ретельної діагностики забрати його на СТО перед покупкою не вдасться. Покупці можуть лише перевірити історію техоглядів. Тому дешевша ціна такого автомобіля не гарантує менших витрат, бо згодом доведеться платити за ремонти.

Також автомобіль на аукціоні може не мати повного комплекту документів чи ключів. Зокрема, Може виявитися, його можуть продавати без страхового полісу ОС.

Покупка на аукціоні автомобіля дорожчого сегменту може бути виправданою, тоді як дешеві моделі краще купувати новими. Не виключено, що дешеві машини чекатимуть на нових власників місяцями і згодом будуть продані за копійки або їх здадуть на брухт. Продавати конфісковані автомобілі по запчастинах закон не дозволяє.