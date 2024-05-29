Конфіскація активів РФ: Блінкен очікує "реальних кроків" від G7 у найближчі тижні й місяці

"Ми наполегливо працюємо, щоби бути певними, що зможемо знайти шляхи доступу до суверенних активів Росії, які зараз заморожені переважно в Європі. Знову ж таки, я очікую, що найближчими тижнями та місяцями, безумовно, з боку G7 ми побачимо подальші кроки в цьому напрямку", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що США разом із союзниками докладають зусиль, щоб надати Україні більше засобів ППО.

"Я впевнений, що ми також побачимо прогрес у цій сфері",- наголосив держсекретар США.