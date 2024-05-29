Конфискация активов РФ: Блинкен ожидает "реальных шагов" от G7 в ближайшие недели и месяцы

"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что сможем найти пути доступа к суверенным активам России, которые сейчас заморожены преимущественно в Европе. Опять же, я ожидаю, что в ближайшие недели и месяцы, безусловно, со стороны G7 мы увидим дальнейшие шаги в этом направлении", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что США вместе с союзниками прилагают усилия, чтобы предоставить Украине больше средств ПВО.

"Я уверен, что мы также увидим прогресс в этой сфере", - подчеркнул госсекретарь США.