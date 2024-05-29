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Конфіскація активів РФ: Блінкен очікує "реальних кроків" від G7 у найближчі тижні й місяці

Середа 29 травня 2024 22:26
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Конфіскація активів РФ: Блінкен очікує "реальних кроків" від G7 у найближчі тижні й місяці Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державний секретар США Ентоні Блінкен очікує, що протягом наступних тижнів та місяців будуть досягнуті "реальні кроки" щодо можливості конфіскації заморожених активів РФ на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ентоні Блінкена під час спільної пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду.

"Ми наполегливо працюємо, щоби бути певними, що зможемо знайти шляхи доступу до суверенних активів Росії, які зараз заморожені переважно в Європі. Знову ж таки, я очікую, що найближчими тижнями та місяцями, безумовно, з боку G7 ми побачимо подальші кроки в цьому напрямку", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що США разом із союзниками докладають зусиль, щоб надати Україні більше засобів ППО.

"Я впевнений, що ми також побачимо прогрес у цій сфері",- наголосив держсекретар США.

Конфіскація заморожених активів РФ

Нагадаємо, країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 млрд доларів. Отриманий від них прибуток пропонують використати для допомоги Україні.

21 травня Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

Як нещодавно заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, близько 90% надходжень від заморожених активів РФ будуть спрямовані до Європейського фонду миру на постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.

Більш детально про перспективу отримання Україною заморожених активів РФ і відсотків від них читайте у матеріалі РБК-Україна "Виплата відсотків від заморожених активів Росії. Чому Україні не дуже підходить варіант від ЄС".

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