Конфискация активов РФ: Блинкен ожидает "реальных шагов" от G7 в ближайшие недели и месяцы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен ожидает, что в течение следующих недель и месяцев будут достигнуты реальные шаги по возможности конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энтони Блинкена во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что сможем найти пути доступа к суверенным активам России, которые сейчас заморожены преимущественно в Европе. Опять же, я ожидаю, что в ближайшие недели и месяцы, безусловно, со стороны G7 мы увидим дальнейшие шаги в этом направлении", - сказал Блинкен.
Он также отметил, что США вместе с союзниками прилагают усилия, чтобы предоставить Украине больше средств ПВО.
"Я уверен, что мы также увидим прогресс в этой сфере", - подчеркнул госсекретарь США.
Конфискация замороженных активов РФ
Напомним, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд. долларов. Получившуюся от них прибыль предлагают использовать для помощи Украине.
21 мая Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.
Как недавно заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, около 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира на поставку Украине необходимого оружия и военного оборудования.
Более подробно о перспективе получения Украиной замороженных активов РФ и процентов от них читайте в материале РБК-Украина "Выплата процентов от замороженных активов России. Почему Украине не очень подходит вариант от ЕС".
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