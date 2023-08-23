Конфілкт в Судані: в деяких провінціях майже закінчились запаси їжі

В організації зазначили, що "глибоко стурбовані" відновленням бойових дій в регіоні, яке відбулось приблизно тиждень тому. Так, у столиці провінції Південний Дарфур Ньялі загинуло щонайменше 60 осіб, ще понад 250 було поранено.

Бойові дії в Судані

З середини квітня цього року в Судані продовжується збройний конфлікт між армією країни та Силами швидкого реагування. Вони не змогли домовитись про форму підпорядкування, що потім перейшло у повноцінні бойові дії.

Через це у столиці Хартумі стало небезпечно знаходитись. Так, в червні у міському притулку загинули щонайменше 60 дітей . Вони опинилися у пастці через бої у місті та не мали їжі і води.

Сторони кілька разів оголошували про тимчасове припинення вогню, однак дипломатичного вирішення конфлікту поки не сталось. А нещодавно в ООН заявили, що "ситуація в країні виходить з-під контролю".

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