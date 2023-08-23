Конфилкт в Судане: в некоторых провинциях почти кончились запасы пищи

В организации отметили, что "глубоко озабочены" возобновлением боевых действий в регионе, которое произошло примерно неделю назад. Так, в столице провинции Южный Дарфур Ньяле погибли не менее 60 человек, еще более 250 были ранены.

Боевые действия в Судане

С середины апреля этого года в Судане продолжается конфликт между армией страны и Силами быстрого реагирования. Они не смогли договориться о форме подчинения, которая затем перешла в полноценные боевые действия.

Поэтому в столице Хартуми стало опасно находиться. Так, в июне в городском приюте погибли не менее 60 детей. Они оказались в ловушке из-за боев в городе и не имели пищи и воды.

Стороны несколько раз объявляли о временном прекращении огня, однако дипломатического разрешения конфликта пока не произошло. А недавно в ООН заявили, что "ситуация в стране выходит из-под контроля".

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