В конфіденційному плануванні, - посол Україна про нібито скасований візит Штайнмаєра

Україна та Німеччина перебувають в конфіденційному плануванні візиту федерального президента Франк-Вальтера Штайнмаєра до України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Німеччині Олексія Макеєва.
"Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін", - пише посол.
Макеєв додав, що сьогодні між президентом України Володимиром Зеленським та Штайнмаєром відбудуться телефонні переговори.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Bild, Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до України.
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