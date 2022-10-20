В конфіденційному плануванні, - посол Україна про нібито скасований візит Штайнмаєра

Україна та Німеччина перебувають в конфіденційному плануванні візиту федерального президента Франк-Вальтера Штайнмаєра до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Німеччині Олексія Макеєва.

"Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін", - пише посол.

Макеєв додав, що сьогодні між президентом України Володимиром Зеленським та Штайнмаєром відбудуться телефонні переговори.