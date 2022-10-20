В конфиденциальном планировании, - посол Украины о якобы отмененном визите Штайнмайера

Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Германии Алексея Макеева.

"Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, который важен для обеих сторон", - пишет посол.

Макеев добавил, что сегодня между президентом Украины Владимиром Зеленским и Штайнмайером состоятся телефонные переговоры.